Η Nissan ξεκίνησε τις δοκιμαστικές επιδείξεις της νέας γενιάς του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης ProPILOT

Η Nissan ξεκίνησε αυτόν τον μήνα δοκιμαστικές επιδείξεις της νέας γενιάς του προηγμένου συστήματος υποβοήθησης ProPILOT, ενόψει της προγραμματισμένης διάθεσής του στην Ιαπωνία το 2027. Ένας στόλος πρωτότυπων πλήρως ηλεκτρικών Nissan Ariya απέδειξε την ικανότητά του να κινείται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο απαιτητικό οδικό δίκτυο του κέντρου του Τόκιο.

Το λογισμικό Wayve AI Driver που αποτελεί μέρος του συστήματος υποβοήθησης ProPILOT, αξιοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία embodied AI και επεξεργάζεται δεδομένα εικόνας από ενσωματωμένους αισθητήρες κάμερας, επιτυγχάνοντας ομαλή και ασφαλή οδήγηση σε πολύπλοκα αστικά περιβάλλοντα.

Διαβάστε επίσης

Η τεχνολογία embodied AI αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον γύρω της και προβλέπει τόσο τις κινήσεις των άλλων οδηγών, όσο και το πώς οι δικές της ενέργειες θα επηρεάσουν την κατάσταση στο δρόμο. Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί αρμονικά και με ασφάλεια, όπως ένας έμπειρος οδηγός.

Επιπλέον, εμπνέεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και μαθαίνουν από το περιβάλλον τους. Αντί να αντιδρά μόνο σε μεμονωμένα αντικείμενα, κατανοεί πώς εξελίσσεται συνολικά η κατάσταση στο δρόμο. Έτσι προσαρμόζεται σε διαφορετικά σενάρια και λαμβάνει ορθές αποφάσεις ακόμα και σε σύνθετες συνθήκες, όπως θα έκανε ένας προσεκτικός και έμπειρος οδηγός.

Η Nissan προγραμματίζει να εισάγει το σύστημα ProPILOT σε επιλεγμένα μοντέλα ευρείας παραγωγής στην Ιαπωνία εντός του 2027.