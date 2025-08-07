Η νέα... τεχνολογία της Αστυνομίας στην Αγγλία [εικόνα]

Σε ένα δραστικό μέτρο για τον εντοπισμό χούλιγκαν προχωράει η αστυνομία της Αγγλίας. Συγκεκριμένα, οι ultras θα επισημαίνονται με ένα σπρέι ταυτοποίησης DNA, το οποίο θα παραμένει στο δέρμα και τα ρούχα για μήνες, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την αστυνομία να καταπολεμήσει την αντικοινωνική συμπεριφορά στους αγώνες.

Το προηγμένο σπρέι SelectaDNA αφήνει ένα αόρατο υγρό σε δέρμα και ρούχα, καθιστώντας ευκολότερη τη σύνδεση των ταραχοποιών φιλάθλων με εγκληματικές πράξεις. Το σπρέι μπορεί να παραμείνει για μήνες και τα ίχνη του εντοπίζονται με υπεριώδες φως.

Η Αστυνομία του Τσέσαϊρ, μαζί με άλλες αστυνομικές δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμόζει την τεχνολογία αυτή για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αναταραχή από φιλάθλους. Το σπρέι θα χρησιμοποιείται σε όλους τους αγώνες της League Two, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αυξανόμενη χουλιγκανική βία.

📉 “Since the launch of Operation Hotspot in May last year, we’ve seen a 9% reduction in town centre crime and a 15% fall in reports of anti-social behaviour..." Read about how SelectaDNA is being used to help combat phone snatching: https://t.co/8rVa9Tr2zS#SelectaDNA pic.twitter.com/9y3vBQpLA8 — SelectaDNA (@selectadna) May 30, 2025

Η εφαρμογή του μέτρου ακολουθεί μια επιτυχημένη δοκιμή στον εντός έδρας αγώνα της Κρου με την Πορτ Βέιλ τον Μάρτιο. Ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της Κρου για τη σεζόν, απέναντι στην Άκρινγκτον το Σάββατο (9/8, 17:00), θα είναι και ο πρώτος όπου θα χρησιμοποιηθεί το νέο σπρέι από την αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές ελπίζουν ότι το εργαλείο αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την αντικοινωνική συμπεριφορά στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η εξαιρετικά λεπτή ομίχλη του σπρέι περιέχει DNA με μοναδικό κωδικό και δεν προκαλεί ζημιά σε δέρμα, ρούχα ή εξοπλισμό. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθεί, κάτι που θα βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών.

Officers in Dumfries and Galloway now have the option to carry SelectaDNA’s tagging spray to tackle the illegal use of E-scooters and off road bikes on public roads, pavements and cycle paths. To find out more watch this video! #ASB #CommunityPolicing #SelectaDNA pic.twitter.com/SdF4tvW0yh — Police Scotland Dumfries & Galloway (@PSOSDandG) June 14, 2025

Η νέα τεχνολογία λειτουργεί ως ξεκάθαρη προειδοποίηση προς τους ταραχοποιούς ότι όποιος σκοπεύει να προκαλέσει επεισόδια στους αγώνες, θα συλληφθεί.

«Στην Αστυνομία του Τσέσαϊρ είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την κομητεία πιο ασφαλή για όλους, συμπεριλαμβανομένων των φιλάθλων και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ήδη εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα για την ασφάλεια των φιλάθλων και τα κιτ ταυτοποίησης DNA είναι ένα ακόμα εργαλείο στη φαρέτρα μας», δήλωσε ο επικεφαλής της Αστυνομίας, Γκάρεθ Ρίγκλεϊ.

