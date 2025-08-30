Η νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους, «Father Mother Sister Brother» στο Λίντο με ένα λαμπερό καστ

Η νέα σκηνοθετική προσπάθεια του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch) με τίτλο «Father Mother Sister Brother», είναι έτοιμη να κάνει πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία, που θα προβληθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στο ιστορικό Λίντο, έρχεται με μεγάλες προσδοκίες, εν μέρει λόγω του εντυπωσιακού της καστ.

Πρωταγωνιστούν οι Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett), Βίκι Κριπς (Vicky Krieps), Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Τόμ Γουέιτς (Tom Waits), Σαρλότ Ράμπλινγκ (Charlotte Rampling), Μέιμ Μπιάλικ (Mayim Bialik), Ιντια Μουρ (Indya Moore) και Λούκα Σάμπατ (Luka Sabbat).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πορεία της ταινίας προς την πρεμιέρα δεν ήταν εύκολη, καθώς απορρίφθηκε από το Φεστιβάλ των Καννών νωρίτερα φέτος.