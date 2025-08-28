Η νέα ταινία του Πίτερ Φαρέλι για τον Σιλβέστερ Σταλόνε και το «Rocky»

Ο Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly), ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book», ετοιμάζει μια νέα ταινία που θα αφηγηθεί την αληθινή, σχεδόν μυθιστορηματική ιστορία, του πώς ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) έφτιαξε το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Η ταινία, με τίτλο «I Play Rocky», έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρίσκεται ο Αμερικανός ηθοποιός 'Αντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), ο οποίος έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τον Σταλόνε.

Σύμφωνα με το World of Reel o ηθοποιός συμμετείχε στη μίνι σειρά «The Offer» για τα γυρίσματα του «Νονού».