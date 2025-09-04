Η νέα ταινία της Αντζελίνα Τζολί «Anxious People» με τον Τζέισον Σέγκελ

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Anxious People» στο Λονδίνο, με τον πολυτάλαντο Τζέισον Σέγκελ (Jason Segel) να προστίθεται στο λαμπερό καστ.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Emmy πρωταγωνιστής θα ενώσει τις δυνάμεις του, με τη βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) και την Έιμι Λου Γουντ (Aimee Lou Wood), στην κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Σουηδού συγγραφέα Φρέντρικ Μπάκμαν (Fredrik Backman), που κυκλοφόρησε το 2020.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης των ταινιών «A Man Called Otto» και «World War Z», Μαρκ Φόρστερ (Marc Forster) βρίσκεται στο τιμόνι της σκηνοθεσίας σε σενάριο του υποψήφιου για Όσκαρ, Ντέιβιντ Μαγκί (David Magee).

Το «Anxious People» ακολουθεί τη Zara (Τζολί), μία διευθύντρια τράπεζας να βρίσκεται τυχαία σε ένα σπίτι με αγνώστους, παραμονή Χριστουγέννων. Η κατάσταση αλλάζει απροσδόκητα όταν η Γκρέις (Γουντ), που νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει μια τράπεζα, εισβάλλει στο σπίτι για να γλιτώσει τη σύλληψη και πιάνει ομήρους όλους τους παρευρισκόμενους. Η αστυνομία περικυκλώνει το διαμέρισμα και αυτό που ακολουθεί είναι ένα χάος - το οποίο συνεχίζεται και στις επακόλουθες ανακρίσεις - όπου καθένας από τους μάρτυρες δίνει τη δική του εκδοχή στα γεγονότα».