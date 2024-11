Η νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%

Νέα λίστα με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%, σε 523 προϊόντα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι, μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί, ενώ το επόμενο διάστημα τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τοποθετήσουν ειδικά ταμπελάκια προκειμένου να είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα στα ράφια.

Σημειώνεται ότι στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στις επιλογές τους.

Ακολουθεί η λίστα με τα προϊόντα:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

(τελευταία ενημέρωση: 12/11/2024)

Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL Επωνυμία προϊόντος Αριθμός κωδικών Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού Ημερομηνία εφαρμογής



ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή 8 5% έως 10% 01/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ Καφές (διάφορες γεύσεις) 2 8% 05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G 1 8% 05/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις) 3 10% 19/11/2024

ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.) 3 8% 19/11/2024

BARILLA HELLAS Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) 6 7% έως 12% 21/10/2024

BARILLA HELLAS Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) 15 5% έως 7% 23/10/2024

BEIERSDORF HELLAS LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) 4 7% 21/10/2024

BEIERSDORF HELLAS Hansaplast (διάφορες συσκευασίες) 2 7% 21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML 1 5% 21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT 2 5% 21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML 1 8% 05/11/2024

COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 2 5% έως 8% 21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 4 5% έως 8% 21/10/2024

COLGATE PALMOLIVE ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml 1 5% 21/10/2024

CONDITO Κέτσαπ, μαγιονέζα 2 10% έως 14% 01/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) 25 5% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ 1 8% 05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) 8 7% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες) 14 7% έως 9% 05/11/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 4 6% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. AXE STICK 6 7% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4 5% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ 10 5% 14/10/2024

ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ZWAN LUNCHEON MEAT 3 8% 14/10/2024

ELBISCO AE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 3 5% έως 7% 05/11/2024

ELBISCO AE ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 5 7% 29/10/2024

ELBISCO AE ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ 4 5% έως 8% 05/11/2024

EURIMAC ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) 5 7% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR 1 10% έως 18% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 9 6% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G 1 6% 05/11/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 3 6% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR 1 10% έως 17% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) 8 6% έως 12% 29/10/2024

FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ 2 5% έως 8% 29/10/2024

JACOBS DOUWE EGBERTS ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 5% έως 8% 29/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή 17 5% έως 10% 23/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) 4 5% έως 10% 22/10/2024

JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. 1 5% έως 8% 23/10/2024

HALEON ΕΛΛΑΣ COREGA POWER MAX 1 5% έως 15% 14/10/2024

LEADER AE ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO 4 5% έως 20% 23/10/2024

LOREAL HELLAS ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 05/11/2024

MARS HELLAS BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) 4 5% 01/11/2024

MARS HELLAS WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους 10 8% 05/11/2024

MONDELEZ ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA 3 8% έως 10% 01/11/2024

MONDELEZ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS 5 8% Έως 20% 01/11/2024

NUMIL HELLAS A.E APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) 3 5% 24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) 3 7% 24/10/2024

NUMIL HELLAS A.E ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ 2 5% 24/10/2024

PEPSICO HELLAS ABEE ΣΝΑΚ LAY'S 3 10% 06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G 1 9% 06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S 2 10% 06/11/2024

PEPSICO HELLAS ABEE ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ 3 11% 06/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 1 5% έως 8% 05/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G 1 8% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G 1 8% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G 1 8% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G 1 8% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G 1 8% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA 450G 1 18% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G 1 18% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G 1 18% 12/11/2024

PESCANOVA HELLAS PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G 1 13% 08/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες) 2 10% έως 12% 05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 11% 05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 12% 05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 2 11% 05/11/2024

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 8 11% 05/11/2024

TOTTIS ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU 8 5% έως 7% 01/11/2024

TOTTIS ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO 2 5% έως 6% 05/11/2024

UPFIELD HELLAS ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) 5 5% έως 8% 14/10/2024

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ 1 24% 23/10/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML 1 11% 12/11/2024

ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L 5 11% 12/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12 1 9% έως 15% 16/10/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1 8% 1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ FYTRO 2 7% 05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ 1 8% 01/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G 1 7% 05/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ 3 8% 1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3 8% 1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 1 8% 1/11/2024

ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ 1 7% 05/11/2024

ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 7 5% έως 8% 05/11/2024

ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2 8% 01/11/2024

ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 12/11/2024

ION A.E. ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G 1 9% έως 10% 12/11/2024

ION A.E. ION KAKAO 125G 1 10% 12/11/2024

ΚΥΚΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 15% έως 16% 16/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 1 7% έως 10% 14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ MINI BABYBEL 1 7% έως 10% 14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ LA VACHE QUI RIT 5 7% έως 10% 14/10/2024

ΕΛΓΕΚΑ FERRERO KINDER 5 7% έως 10% 14/10/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ 2 7% 05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L 1 8% 05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 10 8% 05/11/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ 1 8% 05/11/2024

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες) 11 5% έως 8% 05/11/2024

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN 4 8% 05/11/2024

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 10% 05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 5 5% έως 8% 05/11/2024

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G 1 7% 05/11/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 5% 15/10/2024

ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ 7 5% 15/10/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ 2 7% 05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ 1 7% 05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 2 7% έως 9% 05/11/2024

ΚΟΡΕ Α.Ε. ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G 1 7% 05/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ 2 7% 12/11/2024

ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ 5 11% 12/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T 1 8% 05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες) 5 8% 05/11/2024

ΜΕΓΑ Α.Ε. ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ 2 7% 05/11/2024

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες) 16 6% έως 12% 01/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) - πλήρες και light 2 5% 11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr 1 5% 11/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 1 7% 12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ. 1 7% 12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML 1 7% 12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ 3 7% 12/11/2024

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G 1 6% 12/11/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 5% έως 8% 14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 3 5% έως 8% 14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT 1 5% έως 8% 14/10/2024

ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ 4 7% Έως 10% 05/11/2024

ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2 10% Έως 12% 01/11/2024

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες) 5 5% έως 6% 05/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 8% 12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 12/11/2024

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD 2 9% 12/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA 2 12% 05/11/2024

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΡΥΖΙ BALI 2 12% 05/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες) 3 6% έως 8% 15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ PAMPERS ACTIVE BABY 9 6% έως 10% 15/10/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ALWAYS ULTRA 3 12% 1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ARIEL (Διάφορες συσκευασίες) 13 6% έως 8% 1/11/2024

ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 3 13% έως 15% 15/11/2024

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 4 7% 05/11/2024

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ 3 8% έως 9% 12/11/2024

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» 4 8% 05/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 8 6% έως 10% 01/11/2024

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ 2 14% 05/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GREEN COLA PET 4Χ500ML 1 -11% 02/11/2024

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML 1 -10% 02/11/2024

ΣΥΝΟΛΟ 523