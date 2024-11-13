Η νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%

Νέα λίστα με μειωμένες τιμές από 5% έως 24%, σε 523 προϊόντα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της πρωτοβουλίας είναι, μέχρι το τέλος του μήνα να έχουν ενταχθεί σε αυτήν τουλάχιστον 600 κωδικοί, ενώ το επόμενο διάστημα τα σούπερ μάρκετ αναμένεται να τοποθετήσουν ειδικά ταμπελάκια προκειμένου να είναι ευδιάκριτα τα προϊόντα στα ράφια.
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Σημειώνεται ότι στη νέα λίστα, συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μειωμένης τιμής, διευκολύνοντας έτσι τους καταναλωτές στις επιλογές τους.
Ακολουθεί η λίστα με τα προϊόντα:
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΗΣ
(τελευταία ενημέρωση: 12/11/2024)
Εμπορική Ονομασία Προμηθευτή (για επώνυμα προϊόντα) ή PL Επωνυμία προϊόντος Αριθμός κωδικών Ποσοστιαία μείωση τιμής ραφιού Ημερομηνία εφαρμογής
ALFA-ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗ ALFA Πίτες-σφολιάτες και συναφή 8 5% έως 10% 01/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ Καφές (διάφορες γεύσεις) 2 8% 05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΦΡΕΣΚΟ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ARLA LIGHT 16% 200G 1 8% 05/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΠΟΥΤΙΓΚΑ/ΚΡΕΜΑ ARLA PROTEIN (διάφορες γεύσεις) 3 10% 19/11/2024
ARLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ ΡΟΦΗΜΑ ΓΑΛΑ ARLA PROTEIN (ΣΟΚ.) 3 8% 19/11/2024
BARILLA HELLAS Κριθαράκι MISKO (διάφορες συσκευασίες) 6 7% έως 12% 21/10/2024
BARILLA HELLAS Μακαρόνια MISKO (διάφορες συσκευασίες) 15 5% έως 7% 23/10/2024
BEIERSDORF HELLAS LIPOSAN (διάφορες συσκευασίες) 4 7% 21/10/2024
BEIERSDORF HELLAS Hansaplast (διάφορες συσκευασίες) 2 7% 21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE SOFLAN ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 900ML 1 5% 21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE AJAX ΑΣΠΡΟΣ ΣΙΦΟΥΝΑΣ 1LT 2 5% 21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE ΥΓΡ.ΠΙΑΤΩΝ PALMOLIVE EXOT.ORC.675ML 1 8% 05/11/2024
COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΜΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 2 5% έως 8% 21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE ΟΔ/ΤΣΑ COLGATE (διάφορες συσκευασίες και είδη) 4 5% έως 8% 21/10/2024
COLGATE PALMOLIVE ΣΤΟΜ/ΚΟ ΔΙΑ/ΜΑ PERIOGARD ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΥΛΩΝ 400ml 1 5% 21/10/2024
CONDITO Κέτσαπ, μαγιονέζα 2 10% έως 14% 01/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. CAJOLINE (διάφορες συσκευασίες) 25 5% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 65 ΠΛ 1 8% 05/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΧΛΩΡΙΝΗ KLINEX (διάφορες συσκευασίες) 8 7% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ DOVE (διάφορες συσκευασίες) 14 7% έως 9% 05/11/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. AIM ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ 4 6% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. AXE STICK 6 7% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ULTREX ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4 5% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. HELLMANNS ΣΑΛΤΣΕΣ 10 5% 14/10/2024
ELAIS - UNILEVER HELLAS A.E. ZWAN LUNCHEON MEAT 3 8% 14/10/2024
ELBISCO AE ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 3 5% έως 7% 05/11/2024
ELBISCO AE ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΒΟΣΙΝΑΚΗ 5 7% 29/10/2024
ELBISCO AE ΚΕΙΚ, ΤΡΙΜΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ, ΜΑΓΙΑ 4 5% έως 8% 05/11/2024
EURIMAC ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΑΚΒΕΛ (διάφορες συσκευασίες) 5 7% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. GOUDA ΦΕΤΕΣ NOYNOY 340GR 1 10% έως 18% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΚΡΕΜΕΣ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 9 6% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΜΠΙΣΚΟΤΟΚΡΕΜΑ ΝΟΥΝΟΥ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 300G 1 6% 05/11/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΝΟΥΝΟΥ ΦΑΡΙΝ ΛΑΚΤΕ 3 6% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. MILNER ΣΕ ΦΕΤΕΣ 300GR 1 10% έως 17% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΑΛΑ ΝΟΥΝΟΥ (διάφορες μορφές και συσκευασίες) 8 6% έως 12% 29/10/2024
FRIESLAND CAMPINA HELLAS A.E. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΝΟΥΝΟΥ 2 5% έως 8% 29/10/2024
JACOBS DOUWE EGBERTS ΚΑΦΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 5% έως 8% 29/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή 17 5% έως 10% 23/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ LISTERINE (διάφορες συσκευασίες) 4 5% έως 10% 22/10/2024
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΤΑΜΠΟΝ Ο.Β. 1 5% έως 8% 23/10/2024
HALEON ΕΛΛΑΣ COREGA POWER MAX 1 5% έως 15% 14/10/2024
LEADER AE ΡΟΦΗΜΑΤΑ HIPRO/ALPRO 4 5% έως 20% 23/10/2024
LOREAL HELLAS ΣΑΜΠΟΥΑΝ FRUCTIS (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 05/11/2024
MARS HELLAS BEN'S ΡΥΖΙ (διάφορες συσκευασίες) 4 5% 01/11/2024
MARS HELLAS WHISKAS/PERFECT FIT/PEDIGREE/DENTASTIX τροφές για γάτες και σκύλους 10 8% 05/11/2024
MONDELEZ ΤΥΡΙ COTTAGE CHEESE/PHILADELPHEIA 3 8% έως 10% 01/11/2024
MONDELEZ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7 DAYS 5 8% Έως 20% 01/11/2024
NUMIL HELLAS A.E APTAMIL 1 400GR (όλες οι ηλικίες) 3 5% 24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E HIPRO PUDDING (διάφορες γεύσεις) 3 7% 24/10/2024
NUMIL HELLAS A.E ALPRO ΦΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΟΓΙΑΣ 2 5% 24/10/2024
PEPSICO HELLAS ABEE ΣΝΑΚ LAY'S 3 10% 06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΙΑ CHEETOS 100G 1 9% 06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ LAY'S 2 10% 06/11/2024
PEPSICO HELLAS ABEE ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ/ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΗΒΗ 3 11% 06/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΙΛΕΤΟ PESCANOVA 1 5% έως 8% 05/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΡΟΔΕΛΕΣ ΘΡΑΨΑΛΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA CAPRITSOS 400G 1 8% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΠΑΝΕ PESCANOVA 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 250G 1 8% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ PESCANOVA ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΝΔΟΕΙΡΗΝΙΚΟΥ 350G 1 8% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ PESCANOVA 310G 1 8% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΓΑΡΙΔΕΣ ΠΑΝΕ PESCANOVA 240G 1 8% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA 450G 1 18% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ PESKITOS 320G 1 18% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS FISH STICKS PESCANOVA ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 300G 1 18% 12/11/2024
PESCANOVA HELLAS PESCANOVA ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΑΝΑΡΙΣΜΑ ΚΤΨ 250G 1 13% 08/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΝΤΗΛΙΑ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ (διάφορες συσκευασίες) 2 10% έως 12% 05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΜΠΑΤΟΝΕΤΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 11% 05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. MY SOFT ΒΑΜΒΑΚΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 12% 05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 2 11% 05/11/2024
SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. FEEL GOOD ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ (διάφορες συσκευασίες) 8 11% 05/11/2024
TOTTIS ΓΛΥΚΑ SERENATA/AMARETTI/KOUKOUROUKOU 8 5% έως 7% 01/11/2024
TOTTIS ΚΡΟΥΑΣΑΝ BINGO 2 5% έως 6% 05/11/2024
UPFIELD HELLAS ALTIS Ελαιόλαδο (διάφορες κατηγορίες και συσκευασίες) 5 5% έως 8% 14/10/2024
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΕ REGINA GREEN ΡΟΛΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2ΦΥΛΛΟ 310ΓΡ 1 24% 23/10/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙ 250ML 1 11% 12/11/2024
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΧΥΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (διάφοροι) 1L 5 11% 12/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1Κ/12 1 9% έως 15% 16/10/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ SWEET&BALANCE ΣΟΚΟΛΑΤΑ 1 8% 1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ FYTRO 2 7% 05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ 500 ΓΡ 1 8% 01/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΟΜΗΣ FYTRO 500G 1 7% 05/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ 3 8% 1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3 8% 1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ 1 8% 1/11/2024
ΓΙΩΤΗΣ ΝΙΣΕΣΤΕΣ ΑΝΘΟΣ 1 7% 05/11/2024
ΔΕΛΤΑ ΓΑΛΑ ΜΙΛΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 7 5% έως 8% 05/11/2024
ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 2 8% 01/11/2024
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΤΥΡΙ ΔΩΔΩΝΗ ΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ (διάφορες συσκευασίες) 6 7% 12/11/2024
ION A.E. ΙΟΝ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 100G 1 9% έως 10% 12/11/2024
ION A.E. ION KAKAO 125G 1 10% 12/11/2024
ΚΥΚΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 15% έως 16% 16/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ SUNSWEET ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ 1 7% έως 10% 14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ MINI BABYBEL 1 7% έως 10% 14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ LA VACHE QUI RIT 5 7% έως 10% 14/10/2024
ΕΛΓΕΚΑ FERRERO KINDER 5 7% έως 10% 14/10/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΝΟ 2 7% 05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΓΑΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% ΛΙΠ ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 1L 1 8% 05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ 10 8% 05/11/2024
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΜΗΛΟ 1ΛΤ 1 8% 05/11/2024
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΚΑ/TOPINE (διάφορες συσκευασίες) 11 5% έως 8% 05/11/2024
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΙΚΕ ΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΡΕΜΑ PAN 4 8% 05/11/2024
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ Ε AΒΕΕ ΚΑΛΑΣ ΑΛΑΤΙ (διάφορες συσκευασίες) 3 10% 05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΣΕΛΗΣ/ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 5 5% έως 8% 05/11/2024
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΠΑΞΑΜΑΣ ΧΑΡΟΥΠΙ 400G 1 7% 05/11/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1 5% 15/10/2024
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΙΣΙΤΟΥ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ 7 5% 15/10/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΡΥΣΕΛΙΑ 2 7% 05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ ΚΟΡΗ 1Λ 1 7% 05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 2 7% έως 9% 05/11/2024
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΤΟΜΑΤΑ ΓΚΡΕΚΑ ΨΙΛΟΚOMMENH ΜΕΤ 400G 1 7% 05/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ 2 7% 12/11/2024
ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΚΡΙ ΚΡΙ 5 11% 12/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε. ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ FRESΗ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ SANI FRESH MAXI PLUS 15T 1 8% 05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε. ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WET HANKIES (διάφορες συσκευασίες) 5 8% 05/11/2024
ΜΕΓΑ Α.Ε. ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕΓΑ 2 7% 05/11/2024
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ MELISSA (διάφορες συσκευασίες) 16 6% έως 12% 01/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ (3x200 gr) - πλήρες και light 2 5% 11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕΒΓΑΛ 900gr 1 5% 11/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΜΕΒΓΑΛ ΡΥΖΟΓΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 1 7% 12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΓΙΑΟΥΡ ΜΕΒΓΑΛ ΕΛΑΦΡ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 220ΓΡ. 1 7% 12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΞΙΝΟΓΑΛΟ ΜΕΒΓΑΛ 500ML 1 7% 12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΖΕΛΕ RECOR ΚΕΡΑΣΙ /ΦΡΑΟΥΛΑ 3 7% 12/11/2024
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΒΓΑΛ ΣΕ ΑΛΜΗ 800G 1 6% 12/11/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ ΧΩΡΙΟ ΞΙΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 1 5% έως 8% 14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ NΙΚΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ 3 5% έως 8% 14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΦΑΣΤ SOFT 1 5% έως 8% 14/10/2024
ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ 4 7% Έως 10% 05/11/2024
ΜΥΛΟΙ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1KG ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2 10% Έως 12% 01/11/2024
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ XENIA (διάφορες συσκευασίες) 5 5% έως 6% 05/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 3 8% 12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. TAXINI ΟΛΥΜΠΟΣ (διάφορες συσκευασίες) 4 8% 12/11/2024
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΟΛΥΜΠΟΣ SUPERSPREAD 2 9% 12/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΤΟΝΟΥ GEISHA 2 12% 05/11/2024
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΡΥΖΙ BALI 2 12% 05/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ORAL B ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (διάφορες συσκευασίες) 3 6% έως 8% 15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ PAMPERS ACTIVE BABY 9 6% έως 10% 15/10/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ALWAYS ULTRA 3 12% 1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ARIEL (Διάφορες συσκευασίες) 13 6% έως 8% 1/11/2024
ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ FAIRY ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 3 13% έως 15% 15/11/2024
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ, ΚΡΟΥΣΑΝ,ΚΕΙΚ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 4 7% 05/11/2024
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΚΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΞΙΔΙ/ΜΗΛΟΞΙΔΟ ΠΑΡΟΣ 3 8% έως 9% 12/11/2024
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν ΑΒΕΕ ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» 4 8% 05/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΟΒΟΥΤΥΡΟ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ (διάφορες συσκευασίες) 8 6% έως 10% 01/11/2024
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΛΒΑΣ ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ 2 14% 05/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. GREEN COLA PET 4Χ500ML 1 -11% 02/11/2024
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ ΛΕΜΟΝΙ ΚΟΥΤΙ 6Χ330ML 1 -10% 02/11/2024
ΣΥΝΟΛΟ 523