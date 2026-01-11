Η νέα Benda Dark Flag 950 έρχεται με κινητήρα V4 –Ποιος την φέρνει στην Ελλάδα

Με κλασική εμφάνιση, τετρακύλινδρο V κινητήρα και ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, το νέο μοντέλο της Benda φιλοδοξεί να κερδίσει το δικό του μερίδιο σε μια κατηγορία που παραδοσιακά κυριαρχούν οι πιο «κλασικοί» παίχτες.

Η Benda ανήκει στη νέα γενιά κατασκευαστών που δεν ξεκίνησαν από μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες για να μπουν σταδιακά στον κόσμο των δύο τροχών. Αντίθετα, πήδηξε σχεδόν απευθείας στα βαθιά, παρουσιάζοντας από νωρίς μοντέλα με μεγάλους κινητήρες, power cruisers και ιδιαίτερα projects που συνήθως εμφανίζονται πολύ αργότερα στον κύκλο ζωής μιας μάρκας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στρατηγική της στην Ευρώπη. Με την ίδρυση της Benda Moto Europe GmbH και έδρα το Σάλτσμπουργκ, η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι στοχεύει σοβαρά στις ευρωπαϊκές αγορές, όχι απλώς ως μια εναλλακτική χαμηλού κόστους, αλλά ως κατασκευαστής που πειραματίζεται σε κατηγορίες και τεχνικές λύσεις που μέχρι πρότινος ανήκαν σε πιο «βαριά» ονόματα της μοτοσυκλετιστικής βιομηχανίας.

Έχοντας ήδη παρουσιάσει αρκετά ιδιαίτερα μοντέλα στη γκάμα της και προετοιμάζοντας το επόμενο διάστημα την είσοδό της στον κόσμο της υβριδικής τεχνολογίας, με έναν κινητήρα που φιλοδοξεί να αλλάξει τις ισορροπίες στα μικρότερα κυβικά, η Benda φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη νέα Dark Flag 950.

Εξωτερικά, η μοτοσυκλέτα παραπέμπει σε κλασικό cruiser παλαιάς σχολής. Κάτω όμως από το μακρύ ρεζερβουάρ κρύβεται ένας σύγχρονος κινητήρας V4, επιλογή εξαιρετικά σπάνια για την κατηγορία και ικανή να διαφοροποιήσει πλήρως το μοντέλο από τον ανταγωνισμό. Ο τετρακύλινδρος σε διάταξη V κινητήρας έχει χωρητικότητα 950 κ.εκ. και αποδίδει 100 ίππους στις 9.000 σ.α.λ., με τη ροπή να φτάνει τα 84 Nm στις 7.000 σ.α.λ..﻿

Η απόδοση αυτή τοποθετεί τη Dark Flag 950 αισθητά πάνω από τα συνηθισμένα standards των κλασικών cruisers, χωρίς ωστόσο η ίδια η μοτοσυκλέτα να δείχνει προσανατολισμένη στις καθαρές επιδόσεις. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς η Benda επέλεξε να «ντύσει» τον V4 με μια ξεκάθαρα retro αισθητική, διατηρώντας τη σέλα χαμηλά, στα 695 χιλιοστά και εργονομία που ευνοεί τη χαλαρή, ταξιδιάρικη οδήγηση.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, η προσέγγιση είναι συνειδητά ισορροπημένη. Η Dark Flag 950 διαθέτει σύστημα ride-by-wire, συμπλέκτη ολίσθησης, συμβατικό μπροστινό πιρούνι και διπλά αμορτισέρ πίσω, ενώ το σύστημα πέδησης φέρει δαγκάνες της J.Juan. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Benda δεν επεδίωξε τον εντυπωσιασμό στο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά μια συνολικά λειτουργική και προσιτή πρόταση, με έμφαση στην καθημερινή χρήση και όχι στην επίδειξη.

Η Dark Flag 950 έρχεται να καλύψει ένα ουσιαστικό κενό, προσφέροντας ένα cruiser με V4 κινητήρα, χωρίς επιθετική εμφάνιση τύπου power cruiser και χωρίς την τιμολογιακή προσέγγιση premium ευρωπαϊκών μοντέλων. Αν η τελική τιμή τοποθετηθεί ανταγωνιστικά, τότε πρόκειται για μια πρόταση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κατηγορία.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η Benda θα έρθει στη χώρα μας μέσω της Teoren Motors, η οποία εισάγει επίσης τις UM Motorcycle και Phelon & Moore.

