Η MUVUS μεγαλώνει -Ευκαιρίες καριέρας στον κόσμο των δύο και τεσσάρων τροχών

Με σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά των μοτοσυκλετών και των ATV, η MUVUS περνά στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης και ανοίγει νέες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία, που αποτελεί επίσημο εισαγωγέα και διανομέα σημαντικών brands όπως CFMOTO, Royal Enfield, Polaris, Letbe και Goupil, ενισχύει την ομάδα της και αναζητά ανθρώπους με πάθος για τον κόσμο των δύο και τεσσάρων τροχών.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της MUVUS δεν περιορίζεται μόνο στο εμπορικό κομμάτι, αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που συνοδεύουν τη σύγχρονη αγορά οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες θέσεις αφορούν νευραλγικά τμήματα της εταιρείας, όπως η μηχανογράφηση, το after sales και τα ανταλλακτικά, το marketing και οι πωλήσεις. Πρόκειται για ρόλους που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή λειτουργία, την εμπειρία του πελάτη και την εικόνα των brands στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στους ανθρώπους της, προσφέροντας ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Για όσους βλέπουν τον χώρο της μοτοσυκλέτας, του ATV και των επαγγελματικών οχημάτων όχι απλώς ως μια δουλειά αλλά ως πεδίο εξέλιξης και δημιουργίας, η MUVUS επιχειρεί να αποτελέσει έναν σταθερό εργοδότη με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η ίδια η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες του κλάδου στην Ελλάδα, δραστηριοποιούμενη στην εισαγωγή και διανομή μοτοσυκλετών, ATV, Side by Side, επαγγελματικών οχημάτων, καθώς και ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Με δίκτυο συνεργατών σε όλη τη χώρα, η στρατηγική της MUVUS δεν περιορίζεται στην απλή εμπορική παρουσία, αλλά στοχεύει στη μακροχρόνια εδραίωση των brands της στην ελληνική αγορά και στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος υποστήριξης για τον τελικό χρήστη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ομάδα της MUVUS μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Αίτηση Εργασίας».

