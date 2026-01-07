Η Μία Γκοθ αποθεώνει τον Κρίστοφερ Νόλαν για την εμπειρία της στην «Οδύσσεια»

Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα προσμονής.

Η κυκλοφορία του νέου τρέιλερ στις 22 Δεκεμβρίου έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 37,5 εκατομμύρια προβολές, προσφέροντας μια ακόμη ματιά στην κολοσσιαία παραγωγή, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τη νέα τεχνολογία IMAX 70mm.

Διαβάστε επίσης

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η Μία Γκοθ, η οποία υποδύεται τη Μελανθώ, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νόλαν.

«Ήταν μια από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Πραγματικά, ήταν κάτι το συγκλονιστικό», δήλωσε η σταρ στο κόκκινο χαλί του Παλμ Σπρινγκς όπου βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro).