Η μεγάλη επιτυχία του Audi Q3 -Πρώτο σε πωλήσεις premium μοντέλο στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Το νέο Audi Q3 έχει ήδη κατορθώσει να σημειώσει σημαντικές εμπορικές επιδόσεις, αφού τον περασμένο Ιανουάριο κατετάγη στην 1η θέση μεταξύ των premium μοντέλων της ελληνικής αγοράς, καθώς και στη 2η θέση στα μικρομεσαία SUV συνολικά.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου πραγματοποίησε δυναμικό ξεκίνημα το 2026, με τον Ιανουάριο να εκκινεί με 10.104 ταξινομήσεις. Μεταξύ των διακριθέντων μοντέλων κατατάσσεται και το νέο Audi Q3, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες στην τρίτη γενιά του.

Διαβάστε επίσης

Αναλυτικότερα, το premium οικογενειακό SUV της γερμανικής εταιρείας σημείωσε 274 ταξινομήσεις τον προηγούμενο μήνα, επίδοση που το φέρνει στην πρώτη θέση μεταξύ των premium μοντέλων της ελληνικής αγοράς, στη δεύτερη θέση στα μικρομεσαία SUV, καθώς και στην έκτη θέση στην κατηγορία των SUV συνολικά.

Στη νέα του εποχή, το γερμανικό SUV ακολουθεί τη σχεδιαστική και τεχνολογική γλώσσα των μεγαλύτερων «αδελφών» του, υιοθετώντας ωριμότητα, περισσότερη τεχνολογία και σαφώς πιο ολοκληρωμένη υπόσταση.

Η φρέσκια πνοή που έχει αναζωογονήσει το Audi Q3 διακρίνεται εκ πρώτης όψεως. Ξεκινώντας από τις διαστάσεις, το νέο Audi Q3 πατάει ξανά στην εξελιγμένη πλατφόρμα MQB Evo, φτάνοντας σε μήκος πλέον τα 4.531 χλστ. (+4 χλστ. από την προηγούμενη γενιά), με το μεταξόνιο να αγγίζει τα 2.681 χλστ., ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι αυξημένη στα 199 χλστ.

Το εμπρός μέρος υιοθετεί μια όψη που παραπέμπει ευθέως σε μεγαλύτερα SUV της εταιρείας, με την νέα ενιαία Singleframe μάσκα να κυριαρχεί. Τα φώτα Matrix LED πλαισιώνουν το πρόσωπο του νέου Q3, υιοθετώντας αυτή την «ψυχρή» premium υπογραφή που έχει γίνει το DNA της Audi. Το προφίλ είναι καθαρό, μυώδες και στιβαρό, με τονισμένους νευρώνες κατά μήκος του αμαξώματος και αναλογίες που δείχνουν καλοζυγισμένες.

Περνώντας στο πίσω μέρος, τα OLED φωτιστικά σώματα με τα χαρακτηριστικά φωτιζόμενα rings της Audi κλέβουν την παράσταση. Η φωτεινή υπογραφή είναι καθαρή, μοντέρνα και χωρίς ίχνος υπερβολής, με τη συνολική εικόνα να παραπέμπει σε ένα premium, σίγουρο και στιβαρό SUV.

Στο εσωτερικό, ξεχωρίζει η διακοσμητική «αλουμινένια» επένδυση που διατρέχει οριζόντια το ταμπλό και καταφέρνει να δώσει έναν σπορτίφ τόνο, χωρίς να μειώνει την αίσθηση πολυτέλειας. Το στάνταρ πλήρως ψηφιακό περιβάλλον αποτελείται από τον πίνακα οργάνων Virtual Cockpit Plus με διαγώνιο στις 11,9 ίντσες και μία οθόνη 12,8 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Η καμπίνα θα χωρέσει άνετα μια τετραμελή οικογένεια, ενώ διάφορες θήκες διευκολύνουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων, φορτιστών, μπουκαλιών και προσωπικών αντικειμένων. Το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 488 λίτρα (575 λίτρα όταν χρησιμοποιηθεί το συρόμενο πίσω κάθισμα), προσφέροντας χώρο για ταξίδια χωρίς συμβιβασμούς.

Όσον αφορά στα κινητήρια σύνολα του SUV της Audi, στη βάση της γκάμας υπάρχει το ήπια υβριδικό Q3, το οποίο βασίζεται στον βενζινοκινητήρα 1.5 TFSI των 150 ίππων, με τιμή εκκίνησης τα 41.980 ευρώ (43.980 ευρώ στην έκδοση αμαξώματος Sportback).

Δεύτερη κατά σειρά επιλογή αποτελεί ο δίλιτρος diesel κινητήρας απόδοσης επίσης 150 ίππων, με τιμή εκκίνησης τα 49.980 ευρώ (51.980 ευρώ στην έκδοση Sportback), ενώ στην κορυφή της γκάμας έχει τοποθετηθεί η plug-in hybrid έκδοση με τα 119 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP), η οποία εκκινεί από τα 50.980 ευρώ (52.980 ευρώ στην έκδοση Sportback).

www.carandmotor.gr