Η «μάχη της Κρήτης»: Το ειδικό σχέδιο του ελληνικού FBI για όπλα και οπλοκατοχή

«Στρατηγείο» με 22 στελέχη του ελληνικού FBI θα στηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στην Κρήτη, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου για τον «αφοπλισμό» του νησιού και τη «χαρτογράφηση» των περιοχών υψηλής παραβατικότητας.

Τα 22 αυτά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα αποτελούν τον επιχειρησιακό «βραχίονα» της υπηρεσίας και θα δίνουν τις κατευθύνσεις στους συνολικά 100 ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς που θα προσληφθούν στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο «στρατηγείο» που θα στηθεί στο Ηράκλειο θα γίνει η «χαρτογράφηση» των περιοχών υψηλής εγκληματικότητας και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για στοχευμένες επιχειρήσεις σε όλους τους νομούς του νησιού.

Στόχος είναι να περάσει το «μήνυμα» ότι δεν θα γίνουν εφεξής ανεκτά φαινόμενα ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Μέσα από αιφνιδιαστικές εφόδους και εκτεταμένους ελέγχους σε οχήματα οι αστυνομικοί θα επιδιώξουν να αναγκάσουν άτομα που έχουν στις οικίες ή στα ποιμνιοστάσιά τους βαρύ οπλισμό να τον παραδώσουν. Εξού και δημιουργείται το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου όποιος παραδίδει αυτοβούλως οπλισμό να μην διώκεται από τις εισαγγελικές Αρχές. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αυξηθούν τα μπλόκα σε σημεία που χαρακτηρίζονται κομβικά και από τα οποία μπορεί να περνούν οδηγοί που οπλοφορούν.

Σε δύο άξονες το σχέδιο για την Κρήτη

Το νέο σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. θα κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος θα αφορά στη συλλογή πληροφοριών για να μπορεί να υπάρξει διεισδυτικότητα στις έρευνες για οργανωμένα κυκλώματα ή μεμονωμένες παραβατικές οικογένειες. Αυτό το κομμάτι θα το αναλάβει το ελληνικό FBI.

Ο δεύτερος άξονας αφορά αμιγώς στο επιχειρησιακό σκέλος, δηλαδή στις ομάδες «ράμπο» που δημιουργούνται με βαρύ οπλισμό και οχήματα. Πρόκειται για μία νέα υπηρεσία που θα αποτελείται από τις υπάρχουσες ειδικές δυνάμεις της Κρήτης (τα λεγόμενα ΤΑΕ), τις ομάδες ΟΠΚΕ που υπάρχουν ήδη στο νησί και σε ακόμα 50 αστυνομικούς που θα προσληφθούν για να υπάρξει ενίσχυση σε προσωπικό.

Επικεφαλής του σχεδίου είναι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτης Ντουίτσης, ο οποίος με εντολή του υπουργού «μετακόμισε» από το γραφείο του στη ΓΑΔΑ στο Ηράκλειο για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι για να εφαρμοστεί το νέο σχέδιο, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών, θα χρειαστεί να περάσουν κάποιοι μήνες, διότι υπάρχει μία σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πρέπει πρώτα να διεκπεραιωθούν. Εκτιμάται ότι από τον ερχόμενο Μάρτιο και μετά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, «αγκάθι» παραμένει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα Βορίζια, καθώς ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί ο φόβος για συνέχιση της βεντέτας. Έτσι, μόνιμα θα βρίσκεται στο χωριό αστυνομική δύναμη και ταυτόχρονα να γίνεται προσπάθεια επαφής με ανθρώπους της περιοχής που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις.

