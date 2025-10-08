Η Κρήτη στο top 5 της φοροδιαφυγής - Εστιατόριο "έκρυψε" αποδείξεις 18.500 ευρώ!

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά της φοροδιαφυγής κατά τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο 2025, σε όλη την ελληνική επικράτεια και με ειδική στόχευση στους καλοκαιρινούς προορισμούς, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι πέντε γεωγραφικές περιφέρειες όπου διαπιστώθηκαν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας ήταν:

Δυτική Ελλάδα (νομοί Αιτωλοακαρνανίας 42,07%, Ηλείας 47,22%, Αχαΐας 43,61%)

Στερεά Ελλάδα (νομοί Αττικής 37,32%, Εύβοιας 47,44%, Βοιωτίας 34,04%)

Πελοπόννησος (νομοί Κορινθίας 54,02%, Αρκαδίας 45,88%, Λακωνίας 42,15%)

Κρήτη (νομοί Λασιθίου 42,77%, Χανίων 43,83%)

Νότιο Αιγαίο (νομοί Κυκλάδων 33%, Δωδεκανήσου 39,72%).

Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά παραβατικότητας καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

Βόρειο Αιγαίο (νομοί Λέσβου 24,75%, Χίου 22,34%)

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (νομοί Δράμας 20,65%, Ξάνθης 23,18%)

Δυτική Μακεδονία (νομός Κοζάνης 22,28%)

Το 41% των ελέγχων επικεντρώθηκε σε επιχειρήσεις του τουρισμού (εστίαση, παροχή ποτών, ξενοδοχεία και καταλύματα), όπου εντοπίστηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 33,73%.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις εντοπισμού φοροδιαφυγής κατόπιν πληροφοριακών δελτίων, όπως η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω», με εφόδους σε ημερόπλοια της Σαντορίνης, της Κω και άλλων νησιών.

Πρόστιμα και "λουκέτα" σε 300 επιχειρήσεις

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα άνω των 48 ωρών σε 300 επιχειρήσεις, κυρίως σε εστίαση και μίσθωση παραλιών (69%). Συνολικά εντοπίστηκαν 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS με ταμειακές μηχανές, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.590.500 ευρώ.

Ενδεικτικά περιστατικά:

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εστιατόριο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 18.515 αποδείξεις, αξίας 275.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).

Στην Πάρο, επιχείρηση ξυλουργικών προϊόντων δεν είχε διαβιβάσει 7 αποδείξεις αξίας 111.000 ευρώ και δεν είχε συνδέσει το POS με την ταμειακή. Επιβλήθηκε πρόστιμο 33.360,85 ευρώ και λουκέτο 2 ημερών.

Στο Γύθειο Λακωνίας, super market δεν είχε διαβιβάσει 5.409 φορολογικά στοιχεία αξίας 101.000 ευρώ – 48ωρη σφράγιση και πρόστιμο.

Στις Σέρρες, ζαχαροπλαστείο δεν είχε διαβιβάσει 13.246 αποδείξεις αξίας 102.229,69 ευρώ – λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).

Στον Πύργο, ψητοπωλείο με 6.699 αδήλωτες αποδείξεις (60.338,95 ευρώ) – πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις ύψους 107.000 ευρώ (2021-2022), μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ – πρόστιμο 13.000 ευρώ και λουκέτο 2 ημερών.

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει απόδειξη 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ – πρόστιμο 2.000 ευρώ και 48ωρο λουκέτο.

Στην Κατερίνη, κατάστημα ρουχισμού με 6.378 αδήλωτα στοιχεία αξίας 35.108,71 ευρώ – πρόστιμο και 2ήμερο λουκέτο.

Στη Σαντορίνη, δύο beach bar χωρίς αποδείξεις αξίας 1.644,25 και 1.141,13 ευρώ – πρόστιμα και λουκέτο 2 ημερών.

Στη Ρόδο, επιχείρηση θαλάσσιων παιχνιδιών χωρίς 20 αποδείξεις αξίας 6.489,91 ευρώ – πρόστιμο και 48ωρη σφράγιση.

Στους Παξούς, καφετέρια εξέδωσε 214 ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας 3.672,27 ευρώ – πρόστιμο και λουκέτο 2 ημερών.

Στη Σάμο, εστιατόριο χωρίς 14 αποδείξεις – 96ωρο λουκέτο λόγω υποτροπής.

Φοροδιαφυγή και σε παραλίες της Κρήτης

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλίας, με 48ωρα "λουκέτα" σε πλαζ στα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά και σε νησιά όπως η Ρόδος, η Σάμος, η Κέρκυρα, η Σύρος, η Σίφνος, ο Πόρος και η Αίγινα, για μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, παραβάσεις καταγράφηκαν και σε κομμωτήρια και υπηρεσίες καλλωπισμού, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο και σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπου επιβλήθηκαν διήμερα λουκέτα για μη έκδοση αποδείξεων άνω των 55.000 ευρώ συνολικά.

Η Κρήτη στο μικροσκόπιο

Η Κρήτη βρέθηκε για ακόμη μια φορά ανάμεσα στις περιφέρειες με τη μεγαλύτερη παραβατικότητα, με ποσοστά που ξεπερνούν το 42% στο Λασίθι και το 43% στα Χανιά. Οι έλεγχοι στο νησί επικεντρώθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, παραλιακών δραστηριοτήτων και τουριστικών υπηρεσιών, όπου – σύμφωνα με στελέχη της ΑΑΔΕ – παρατηρείται συστηματική φορολογική ασυνέπεια, ιδιαίτερα τους μήνες υψηλής τουριστικής κίνησης.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στο Ηράκλειο, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο-«μαμούθ» σε εστιατόριο για 18.515 αδήλωτες αποδείξεις, αξίας 275.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο των ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Στόχος: Διαφάνεια και ίσοι όροι ανταγωνισμού

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, οι σαρωτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη πιο στοχευμένο τρόπο, ειδικά σε τουριστικές περιοχές και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Στόχος είναι η προστασία των συνεπών επαγγελματιών και η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, καθώς και η αύξηση της διαφάνειας στις εμπορικές συναλλαγές.

Η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι επιχειρήσεις που υποτροπιάζουν θα αντιμετωπίζουν πολλαπλασιαστικά πρόστιμα και παρατεταμένα “λουκέτα”, ενώ θα ενισχυθούν και τα ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης, όπως το e-send, για την αυτόματη διασταύρωση φορολογικών δεδομένων.