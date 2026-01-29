Η Κομισιόν εγκρίνει την επιχορήγηση για τις μελέτες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας GREGY

Εγκρίθηκε χθες από την αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχορήγηση ύψους 9.560.000 ευρώ για την εκπόνηση των επόμενων μελετών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου-Ελλάδας (GREGY).

Ο όμιλος Κοπελούζου, που υλοποιεί το έργο χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως σημαντικό ορόσημο για την επιτάχυνση της υλοποίησής του.

«Η υλοποίηση του έργου επιταχύνεται με την ολοκλήρωση των πρώτων μελετών και την έναρξη του επόμενου σημαντικού σταδίου ανάπτυξης του με την εκπόνηση της Μελέτης χαρτογράφησης του βυθού (Marine Reconnaissance Study) με τη χρήση ειδικά εξοπλισμένου καραβιού. Σημειώνεται ότι το GREGY είναι το μόνο Ελληνικό έργο στην χθεσινή απόφαση έγκρισης επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», αναφέρει. Προσθέτει ακόμη τα εξής:

«Το έργο GREGY, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία ELICA INTERCONNECTOR του Ομίλου Κοπελούζου αφορά τη δημιουργία ενός κάθετου πράσινου ενεργειακού διαδρόμου από τον Νότο προς τον Βορρά, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται καθαρή, ανταγωνιστική και συνεχούς ροής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παραγόμενη στην Αίγυπτο, προς την Ελλάδα και στη συνέχεια προς την Ευρώπη. Η Αίγυπτος διαθέτει εξαιρετικά υψηλούς συντελεστές αποδοτικότητας στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση της Ευρώπης σε πράσινη ενέργεια, ιδίως στο πλαίσιο της στρατηγικής προσπάθειας για τη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Το έργο GREGY αποτελεί μια γέφυρα βιώσιμης ανάπτυξης, ενεργειακής ανεξαρτησίας και ειρήνης, με ενίσχυση της ευημερίας των καταναλωτών, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και τη μετατροπή της Ελλάδας σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, με σημαντικά οφέλη για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας μας.

Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της ισχυρής υποστήριξης του έργου από την Ευρώπη, σε συνέχεια της ένταξης του και στην λίστα Έργων Κοινού / Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος της Ένωσης, καθώς και στα εμβληματικά έργα υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ε.Ε.. Η στρατηγική σημασία του GREGY για τη περιοχή αναγνωρίζεται πλέον επίσημα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, η αρμόδια Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων του Αμερικάνικου Κογκρέσου ενέκρινε το νομοσχέδιο με τίτλο «Eastern Mediterranean Gateway Act» για την ενίσχυση της διασυνδεσινότητας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου μεταξύ των 4 έργων στρατηγικής σημασίας που αναφέρονται, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY».