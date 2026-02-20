Η κατάθεση του αρχιφύλακα στις φυλακές Δομοκού - Οι απειλές, το όπλο και η εκτέλεση του ισοβίτη

Το iefimerida αποκαλύπτει την κατάθεση του αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού, με τον ίδιο να κάνει λόγο για τεταμένες σχέσεις με τον 43χρονο ισοβίτη που έπεσε νεκρός μέσα στο αρχιφυλακείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεσή του, ο αρχιφύλακας που συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονία, φέρεται να είπε ότι το θύμα είχε αρχηγικό ρόλο στη φυλακή και χρειαζόταν η … άδειά του για να τοποθετηθεί άλλος κρατούμενος στην πτέρυγα ενώ τον φοβόταν ακόμα και ο διευθυντής.

Διαβάστε επίσης

Τι έγινε την ημέρα της δολοφονίας

Την ημέρα εκείνη όπως φέρεται να είπε στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθεί , Πολωνός κατάδικος του ζήτησε να συναντηθεί με τον Αλκέτ Ριζάι και η συνάντηση έγινε απέναντι από το αρχιφυλακείο όπου υπάρχει τζαμαρία και ορατότητα για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να παρατηρώντας οι κινήσεις των κρατουμένων από τους υπαλλήλους.

Στη συνέχεια όπως υποστήριξε, ο Ριζάι του ζήτησε να βγάλει από την πτέρυγα του και τον Βούλγαρο βαρυποινίτη που φέρεται να πυροβόλησε «Πιθανολογώ ότι ήθελαν να έρθει ο R.S. ( Βούλγαρος) προκειμένου να συνεννοηθούν για διορισμό δικηγόρου για αυτόν, καθώς επρόκειτο να εκδοθεί στην Ολλανδία αν δεν κάνω λάθος.

Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος όμως γι’ αυτό…» ανέφερε. Όταν κατέφθασε στο χώρο ο Βούλγαρος συνοδευόταν από τον κρατούμενο που λίγο αργότερα έπεσε νεκρός. «Εγώ δεν είχα ενημερωθεί ότι θα βγει ο Π.Α. ( θύμα) αλλά όπως σας είπα είναι συνηθισμένη πρακτική. Δηλαδή ένας κρατούμενος να βγαίνει με άλλον ένα από την ίδια πτέρυγα σε συναντήσεις που πραγματοποιεί» είπε ο αρχιφύλακας .

Ο Πολωνός κρατούμενος είχε στο μεταξύ αποχωρήσει και στο χώρο έμειναν- σύμφωνα πάντα με τον αρχιφύλακα- ο Ριζάι, ο Βούλγαρος και το θύμα ενώ στη συνέχεια φώναξαν και τον ίδιο. «Με το που πήγα εκεί ο Π. ( θύμα) μου ζήτησε να μεταφερθούμε στο παλιό αρχιφυλακείο… Εκεί πήγαμε εγώ , ο R.S. (Βούλγαρος), ο Ριζάι και ο Π.Α. (θύμα) και κλείσαμε την πόρτα. Ο Ριζάι που ήταν όρθιος δίπλα στον Π. (θύμα) μου είπε ότι ήθελαν να βάλουν συνήγορο για τον R.S .( Βούλγαρο) και βγήκε από το παλιό αρχιφυλακείο»

«Ο ισοβίτης με είχε απειλήσει» υποστηρίζει ο αρχιφύλακας

Στη συνέχεια όπως υποστήριξε, ο 43χρονος ισοβίτης του ζήτησε τον λόγο. «Μου είπε για ποιο λόγο θέλω να τον διώξω από τη φυλακή και γιατί του έχω κάνει ζημιά. Προφανώς αναφερόταν και στην έρευνα που του διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εκβιαστών της Αστυνομίας που έγινε στο κελί του πριν από έναν μήνα.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή 13.2.26, ο Π.Α. (θύμα) στον ίδιο χώρο πάλι σε συνάντηση με άλλους κρατούμενους μου είχε αναφέρει "σύντομα θα ενημερωθείς από το ανθρωποκτονιών να προσέχεις γιατί μου πήραν και το κινητό".

Και στο παρελθόν ο Π. με είχε απειλήσει ότι θα μου κάνει κακό γιατί επιδίωξα να τον διώξω από τη φυλακή με τη διαδικασία της αραίωσης». Σε ερώτηση γιατί ήθελε να τον διώξει ο αρχιφύλακας απάντησε ότι «είχε δημιουργήσει για τον εαυτό του αρχηγικό ρόλο στην πτέρυγα και γενικά στο κατάστημα. Για να γίνουν τοποθετήσεις στην πτέρυγα έπρεπε να ερωτηθεί πρώτα αυτός και να υπάρξει συναίνεση του.

Ακόμα και ο διευθυντής του καταστήματος ήταν σε κατάσταση φοβίας από τον συγκεκριμένο κρατούμενο. Ήταν προβληματικός γενικά και δημιουργούσε προβλήματα».

Τον τελευταίο μήνα, όπως είπε ο αρχιφύλακας, ο ισοβίτης δεν του μιλούσε και απευθυνόταν απ’ ευθείας στον διευθυντή.

Η περιγραφή της δολοφονίας -Πώς βρέθηκε το όπλο στις φυλακές

Στη συνέχεια περιέγραψε τη σκηνή της δολοφονίας αναφέροντας ότι οι τρεις τους στέκονταν όρθιοι σε κοντινή απόσταση «Ο Π. ( θύμα) έκανε μια κίνηση προς το δεξί μέρος του σορτς που φορούσε με τα χέρια του, δεν είδα εάν πήγε να πιάσει κάτι και χωρίς να αντιληφθώ τι έχει γίνει αρχικά άκουσα έναν πυροβολισμό και είδα τον Π. να δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι. Μετά είδα τον R.S. (Βούλγαρο) να κρατάει ένα περίστροφο και να ρίχνει άλλες δυο βολές στον Π. την ώρα που έπεφτε ή όταν ήταν κάτω.

Όταν κοίταξα τον R.S. μου είπε επί λέξη Ιt’ s a f…. guy και πέταξε το περίστροφο στο πάτωμα προτάσσοντας τα χέρια του ως ένδειξη να του περάσω χειροπέδες. Όλα, όπως υποστήριξε ο αρχιφύλακας, έγιναν πάρα πολύ γρήγορα κι επειδή σάστισε δεν είδε πως κατέληξε το όπλο στα χέρια του Βούλγαρου ενώ εκ των υστέρων εκτιμά ότι ο Π. ήθελε να μεταφερθούν στο παλιό αρχιφυλακείο για να βγάλει το περίστροφο και να τον πυροβολήσει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις – σύμφωνα πάντα με πληροφορίες- επανέλαβε ότι ο Ριζάι την ώρα της δολοφονίας δε βρισκόταν στον παλιό αρχιφυλακείο ή στον ευρύτερο χώρο και πιστεύει πως είχε επιστρέψει στο κελί του. Επίσης είπε ότι δεν ξέρει πως πέρασε το όπλο στις φυλακές και πρόσθεσε ότι φοβάται για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειας του.