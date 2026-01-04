Η κατάσχεση του αιώνα -Στα χέρια αστυνομικών έπεσε μια σπάνια συλλογή από μοτοσικλέτες αξίας 34 εκ. ευρώ, σε ποιον ανήκε

Το FBI προέβη στη σύλληψη ενός εκ των πιο καταζητούμενων εγκληματιών, και μαζί με τον ίδιο κατασχέθηκε και ένας τεράστιος αριθμός αγωνιστικών μοτοσυκλετών.

Λίγες μέρες νωρίτερα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ , ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο X, τη σύλληψη του Καναδού -πρώην Ολυμπιονίκη- Ryan James Wedding, ο οποίος εξαιτίας της σύνδεσης του με καρτέλ, αποτελούσε έναν από τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης, αφότου αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό, στράφηκε στο εμπόριο ναρκωτικών, κάτι που τον οδήγησε στην εμπλοκή του με το καρτέλ Sinaloa, ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο.

Το FBI είχε προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του, και πλέον αρκετά χρόνια αργότερα, τον εντόπισε. Η μεγαλύτερη έκπληξη ωστόσο ήρθε μόλις οι αστυνομικοί αντίκρισαν το θέαμα που έκρυβε στο γκαράζ του.﻿

Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, έπειτα από κοινή επιχείρηση μεταξύ των μεξικανικών αρχών, του FBI, της Βασιλικής Έφιππης Αστυνομίας και του αστυνομικού τμήματος του Λος Άντζελες, σε τέσσερεις κατοικίες που συνδέονται με τον καταζητούμενο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 62 αγωνιστικές μοτοσικλέτες, δύο οχήματα, πολλά έργα τέχνης, δύο ολυμπιακά μετάλλια, διάφορα έγγραφα, αρκετά πυρομαχικά και ένας γεμιστήρας πυροβόλων όπλων.

Ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις μοτοσυκλέτες, καθώς η αποτίμηση αυτής της αξιοσημείωτης συλλογής υπολογίζεται σε σχεδόν 36 εκατομμύρια ευρώ, με πολλά μοντέλα των θρυλικών αγώνων του MotoGP να βρίσκονται σε περίοπτη θέση.

Στο γκαράζ βρέθηκαν μοτοσυκλέτες των Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi και Andrea Iannone, μα κυρίως πολλά μοντέλα με τα οποία αγωνίστηκε ο Valentino Rossi, όπως τις δύο Ducati που οδήγησε σε όλη την καριέρα του, τις GP11 και GP12, καθώς και την Aprilia 125cc με την οποία ο Ιταλός κέρδισε τον τίτλο.

