Η καλή έρευνα ενός Αρχιφύλακα και η παρατηρητικότητα ενός Δόκιμου Αστυφύλακα έδωσαν τη λύση!!

Ευχαριστήρια επιστολή συμπολίτη μας:

"Μετά από τα ψώνια στο κεντρικό σούπερ μάρκετ της Παροικιάς τη Δευτέρα 12 Μαΐου στις 8 μ.μ., το πορτοφόλι μου έπεσε από την τσέπη μου μεταξύ του καταστήματος και του γραφείου ενοικίασης μοτοσικλετών που βρίσκεται δίπλα...

Ο εγκληματίας χρέωνε τις πιστωτικές μου κάρτες σε καταστήματα τοπικών εμπόρων κατά μήκος του λιμανιού της Πάρου...

Στη συνέχεια, ο Αρχιφύλακας Τ.Π. πήγε γρήγορα σε όλα τα καταστήματα για να συλλέξει βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου...

Την Τετάρτη 14 Μαΐου, ένας δόκιμος Αστυφύλακας, ο Α.Κ., βρισκόταν στον κεντρικό δρόμο όταν εντόπισε τον ύποπτο...

Ακολούθησε τον ύποπτο και ενημέρωσε τους ανωτέρους του για την τοποθεσία του, καθώς περπατούσε στο δρόμο, ώστε να τον συλλάβουν..."

Η επιστολή αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα της ΕΛ.ΑΣ. στο fb