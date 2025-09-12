Η ιστορία μιας 53χρονης μητέρας που έγινε εθελόντρια αστυνομικός

Η Λόρνα Μοντεκάλβο από το Νορθάμπτονσιρ της Αγγλίας πίστευε ότι ήταν «πολύ μεγάλη» για να ξεκινήσει εθελοντικά στην αστυνομία.

Το 2020 όμως, βλέποντας μια αγγελία στα κοινωνικά δίκτυα, αποφάσισε να κάνει αίτηση και σήμερα, στα 53 της χρόνια, υπηρετεί ως ειδική εθελόντρια αστυνομικός μία μέρα την εβδομάδα.

Όπως λέει, η εμπειρία τής έδωσε αίσθημα πληρότητας και σκοπό σε μια περίοδο που τα παιδιά της, ηλικίας 18 έως 23 ετών, είχαν πια ανεξαρτητοποιηθεί.

Οι ειδικοί εθελοντές αστυνομικοί έχουν την ίδια εκπαίδευση και εξουσίες με τους μόνιμους αξιωματικούς, από συλλήψεις και ελέγχους μέχρι ανταπόκριση σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Λόρνα συμμετέχει επίσης σε υποθέσεις διαχείρισης σεξουαλικών και βίαιων δραστών, ενώ παλαιότερα είχε εργαστεί ως μάνατζερ πωλήσεων και στον χώρο της ιππικής ψυχολογίας. Η ίδια δήλωσε πως κάθε φορά που επιστρέφει σπίτι νιώθει ότι έχει συμβάλει ουσιαστικά στην κοινωνία.

Όπως υπογραμμίζουν οι εκπαιδευτές, οι εθελοντές από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα φέρνουν πολύτιμες δεξιότητες και ενισχύουν τους δεσμούς της αστυνομίας με την κοινότητα.