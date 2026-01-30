Η Ιωάννα Ντικούδη νέα διοικήτρια στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων με έδρα την Κομοτηνή

Είναι η πρώτη γυναίκα διοικητής της Σχολής από το έτος λειτουργίας της, το 1985

Τη διοίκηση της Σχολής Αστυφυλάκων, στην οποία υπάγονται το Επιτελείο και τα 10 Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της Επικράτειας – μεταξύ των οποίων το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής –, ανέλαβε μετά τις πρόσφατες ετήσιες κρίσεις-τοποθετήσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας η αστυνομικός διευθυντής Ιωάννα Ντικούδη.

Είναι η πρώτη γυναίκα διοικητής της Σχολής από το έτος λειτουργίας της, το 1985.

Γνωρίζει άριστα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, καθώς έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών ως υποδιοικητής, τμηματάρχης του Τμήματος Σπουδών & Δημοσίων Σχέσεων της Σχολής, υποδιοικητής σε Τμήμα Δοκίμων, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή και την Αθήνα.

Αποφοίτησε ευδοκίμως από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών και το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στοχευμένα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής και κάτοχος μεταπτυχιακού του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του ίδιου Τμήματος, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες Αγγλικά και Ιταλικά.

