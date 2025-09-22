Η Ηγεσία επιλέγει πρόσκαιρες λύσεις με ρουσφετολογικές αποσπάσεις αντί των αξιοκρατικών μεταθέσεων με μόνιμα αποτελέσματα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή μας, σχετικά με την ενίσχυση της ΓΑΔΘ μέσω των συμπληρωματικών μεταθέσεων. Είδαμε, για ακόμη μια φορά, την κοροϊδία και τον εμπαιγμό να αποτυπώνονται με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Η ΓΑΔΘ, μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιβαρυμένες αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, θα ενισχυθεί με μόλις 30 Αστυνομικούς, αριθμός που δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στις πραγματικές ανάγκες.

Τα τελευταία δύο έτη, η Θεσσαλονίκη ενισχύεται με εκατοντάδες αποσπάσεις με έξοδα δημοσίου προς ενίσχυση της ΟΠΚΕ, αλλά και για περιπολίες στους σταθμούς του μετρό –οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ και οι οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος των αναγκών και των ελλείψεων στην ΓΑΔΘ.

Ταυτόχρονα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ενισχύεται μέσω 70 εσωτερικών μετακινήσεων, λόγω των κυκλοφοριακών επιπτώσεων του έργου flyover, οι οποίες δημιουργούν σωρεία προβλημάτων στις λοιπές Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ.

Επίσης, μέχρι τέλος του έτους αναμένονται άνω των 100 συνταξιοδοτήσεων.

Σε όλα τα παραπάνω, δεν πρέπει να ξεχνάμε την απευθείας τοποθέτηση στην ΓΑΔΘ, 100 ΟΠΠΙ, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στην Αττική, καθώς και την επικείμενη πρόσληψη 50 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν απευθείας στο Αεροδρόμιο "Μακεδονία".

Γίνεται ξεκάθαρο ότι η Φυσική Ηγεσία συνεχίζει τις ίδιες αποτυχημένες πρακτικές, επιλέγοντας πρόσκαιρες, αδιαφανείς και ρουσφετολογικές διαδικασίες, αντί αξιοκρατικών μεταθέσεων και μόνιμων λύσεων, αρνούμενη να αντιληφθεί και να κατανοήσει την διάχυτη απογοήτευση και αγανάκτηση που επικρατεί στις τάξεις του αστυνομικού προσωπικού εξαιτίας της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας που έχουν ριζώσει εντός του Σώματος και οι οποίες τους τελευταίους μήνες αποτυπώνονται ξεκάθαρα με την ραγδαία αύξηση παραιτήσεων.

Κλείνοντας, «ευχαριστούμε» τους τοπικούς άρχοντες της πόλης, οι οποίοι απέδειξαν δια της απουσίας τους και της αδιαφορίας τους, πόσο υπολογίζουν τους αστυνομικούς της Θεσσαλονίκης και πόσο «ψηλά» βρίσκεται στην ατζέντα τους η ασφάλεια της πόλης.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε τις στρεβλώσεις και τα κακώς κείμενα με στοιχεία και γεγονότα, διεκδικώντας την αξιοκρατία και την διαφάνεια εντός του Σώματος, τα οποία ενώ θα έπρεπε να είναι δεδομένα αποτελούν ζητούμενα.

Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2025



Ο Πρόεδρος

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

