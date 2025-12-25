Η χορωδία των Δοκίμων Αστυφυλάκων "έκλεψε" τις εντυπώσεις - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, η » έψαλλε τα Χριστουγεννιάτικα και τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα σε Αρχές και φορείς του νομού Ρεθύμνου.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο τους, μετέβησαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, στον Σύλλογο «Αγάπη», στο Γηροκομείο, στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, στο Λιμεναρχείο, στις Στρατιωτικές Αρχές και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Διαβάστε επίσης

Δόθηκαν ευχές στους Δόκιμους Αστυφύλακες από τους παρευρισκόμενους για υγεία, ευτυχία και καλή πρόοδο. Τη χορωδία της Σχολής συνόδευσαν η Αστυνόμος Α΄, Ειρήνη Παπαμιχελάκη και η Αστυνόμος Β΄, Στυλιανή Γυπάρη.

Πηγή: rethnea.gr