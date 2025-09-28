Η Ford Mustang Mach-E συνεχίζει ακάθεκτη μετά από 405.000 χιλιόμετρα

Με την καθ' όλα εντυπωσιακή ιστορία του David Blenkle από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, η αμιγώς ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E αποδεικνύει την αξιοπιστία και την αντοχή της. Και αυτό γιατί ο ιδιοκτήτης του έχει διανύσει σε διάστημα μόλις τριών ετών περισσότερα από 400.000 χιλιόμετρα με την Mustang Mach-E, χωρίς η μπαταρία να δείξει σημάδια φθοράς.

Ο David, ο οποίος διατηρεί μια προσωπική εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς στις ΗΠΑ, επέλεξε τη Mustang Mach-E Premium με κριτήριο την αξιοπιστία, την άνεση που προσφέρει σε όλους τους επιβάτες και το χαμηλό λειτουργικό της κόστος. Η επιλογή αυτή έχει καταστεί πλέον ο ακρογωνιαίος λίθος της επιχείρησής του, με τον David να προσφέρει με το ηλεκτρικό pony της Ford δωρεάν υπηρεσίες μεταφορών σε βετεράνους και τις οικογένειές τους, σε φοιτητές που διαφορετικά θα έχαναν την πτήση τους ή ακόμα και σε ντόπιους που θέλουν να κινούνται στον αυτοκινητόδρομο πάνω από τα βουνά της Σάντα Κρουζ.

Η εμπειρία του David έρχεται να επιβεβαιώσει τα επίσημα δεδομένα της Ford, σύμφωνα με τα οποία η μπαταρία υψηλής τάσης έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αντέχει τουλάχιστον για 10 χρόνια με εξασφαλισμένο το 90% της μέγιστης χωρητικότητας της στα 160.000 χιλιόμετρα. Τώρα, έχοντας «γράψει» κάτι περισσότερο από 405.000 χιλιόμετρα η μπαταρία της Mustang Mach-E εξακολουθεί να αποδίδει εξαιρετικά, προσφέροντας αυτονομία 466 χιλιομέτρων με μια πλήρη φόρτισή της.

Η φόρτιση του αυτοκινήτου γίνεται κυρίως στο σπίτι, με προγραμματισμό σε ώρες που το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλότερο και χρήση επιτοίχιου φορτιστή της Ford. Παρ' όλα αυτά, όταν οι ανάγκες μετακίνησης είναι μεγαλύτερες, μια σύντομη στάση 15-20 λεπτών σε ταχυφορτιστή DC είναι αρκετή προκειμένου η Mustang Mach-E να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Την ίδια στιγμή, χάρη στο ήπιο στυλ οδήγησης που υιοθετεί ο οδηγός της, σε συνδυασμό με το προηγμένο σύστημα αναγεννητικής πέδησης που βοηθά στην ανάκτηση ενέργειας και μειώνει τις φθορές, τα αρχικά τακάκια φρένων της Mustang Mach-E παραμένουν ακόμα και τώρα σε καλή κατάσταση.