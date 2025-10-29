Βραζιλία: Τουλάχιστον 132 οι νεκροί στην αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

Διαβάστε επίσης

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, που διεξήχθη χθες, ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.