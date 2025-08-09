Η Φωνή της Υ.ΜΕ.Τ.

Επιμέλεια: ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ, ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ΑΛΕΞΙΟΥ Κωνσταντίνος, ΑΛΕΞΙΟΥ Βησσαρίων, ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτριος, ΒΡΟΪΚΟΣ Αντώνιος, ΓΑΤΣΑΣ Ιωάννης, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σπυρίδων, ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ Λάζαρος, ΔΟΥΒΛΗΣ Απόστολος, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος, ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ Χαράλαμπος, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Σπυρίδων, ΜΠΟΝΙΑΣ Γεώργιος, ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Σπυρίδων, ΠΑΝΟΥ Δημήτριος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτης, ΠΑΠΠΑΣ Δονάτος, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ιορδάνης, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Παντελής, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ Μιχαήλ, ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος

(Απόσπασμα από την εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών «Σύγχρονη Αστυνομία»)

Με ιδιαίτερή μας χαρά, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 03/06 η προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών στην αίθουσα «ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ», με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων.

Το αίμα που συγκεντρώθηκε τίθεται στη διάθεση των μελών της Ένωσης, καθώς και των συγγενών τους, όποτε προκύψει ανάγκη.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε πως, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και αιτήματά μας, η αίθουσα παραμένει χωρίς κλιματισμό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για τους αιμοδότες, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Για την κατάσταση των υπηρεσιακών οχημάτων έχουμε αναφερθεί πολλάκις, σε σημείο που έχουμε καταντήσει γραφικοί και δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία πρόοδο. Το γεγονός αυτό μας προκαλεί προβληματισμό, καθώς πρόκειται για μια υπηρεσία που καλύπτει καθημερινά αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και δικαίως θα έπρεπε να ενισχυθεί.

Την ίδια στιγμή, η γενική κατάσταση των οχημάτων είναι ιδιαίτερα κακή, με πολλά από αυτά να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα ενόψει των αυξημένων αναγκών του καλοκαιριού. Δυστυχώς, δεν έγινε σωστή τακτική συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των συναδέλφων που επιχειρούν υπό υψηλές θερμοκρασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εφεδρικά οχήματα, που δεν έχουν υποστεί ανακατασκευή, βρίσκονται παραδόξως, σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση από αρκετά εκ των ανακατασκευασμένων.

Επιπλέον, θεωρούμε απαραίτητη την σωστή και δίκαιη κατανομή των υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα τάξης στους αθλητικούς αγώνες. Είναι σημαντικό να τηρείται η σειρά ώστε να αποφεύγονται αδικίες.

Την ίδια ώρα, η υποστελέχωση που παρατηρείται σε αρκετές διμοιρίες δυσχεραίνει περαιτέρω την λειτουργία τους. Η λειψανδρία, ειδικά σε περιόδους με αυξημένα επιχειρησιακά καθήκοντα, έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή υπερφόρτωση του προσωπικού και την εξάντληση των συναδέλφων.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στα γεγονότα των Τεμπών, τα οποία, από ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα πήγαν να μετατραπούν και σε αστυνομικό, με δυσάρεστες συνέπειες για το προσωπικό που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Αντί της αναγνώρισης του έργου των αστυνομικών, εκείνο το διάστημα παρατηρήθηκε μια τάση να αναζητούνται ευκαιρίες για να κατηγορηθούν άδικα συνάδελφοι , την ώρα που η μόνη επιβράβευση που έλαβαν όσοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα γεγονότα ήταν ένα απλό “χτύπημα στην πλάτη”.

Επιπλέον, τις ημέρες που ακολούθησαν τις μαζικές συγκεντρώσεις , καταγράφηκε σημαντική κατασπατάληση δυνάμεων. Το αποτέλεσμα ήταν συνάδελφοι να χάνουν προγραμματισμένα βραδινά, να συγκροτούνται πρόχειρες «μαϊμού» διμοιρίες και να κινητοποιούνται για πορείες που, παρά τις σχετικές πληροφορίες, παρουσίασαν περιορισμένη συμμετοχή.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την σύσταση επιτροπής που έχει ως στόχο τον περιορισμό της χρήσης δακρυγόνων , επιδρούν αρνητικά στο ηθικό των αστυνομικών που υπηρετούν καθημερινά με αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή. Είναι ενδεικτικό πως, ποτέ δεν έχει συσταθεί αντίστοιχη επιτροπή με στόχο τον περιορισμό τών τραυματισμών στις διμοιρίες οι οποίες σε κάθε κινητοποίηση τίθενται σε άμεσο κίνδυνο.

Εξίσου αλγεινή εντύπωση προκαλεί η εικόνα των πολυάριθμων συναδέλφων που είναι αποσπασμένοι στην Αθήνα, με αποδοχές σημαντικά υψηλότερες και σαφώς μειωμένο φόρτο εργασίας σε σχέση με τους συναδέλφους που υπηρετούν μόνιμα εδώ και επωμίζονται το κύριο βάρος των επιχειρησιακών αναγκών. Η διακριτή αυτή ανισότητα, σε επίπεδο καθηκόντων και οικονομικών απολαβών, λειτουργεί υπονομευτικά για το αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ του σώματος.

Παράλληλα δεν γίνεται να μην αναφέρουμε, το κωμικοτραγικό γεγονός , να μην επιτρέπεται η είσοδος στο παράρτημα της Βουλής για το πιο απλό την προσωπική ανάγκη, στο κτήριο της Φιλελλήνων σε ενόπλους συναδέλφους, από τους οποίους όμως θα ζητήσουν να το προστατεύσουν αν χρειαστεί. Γεγονός που θυμίζει περασμένες εποχές

Κλείνοντας, οφείλουμε να εκφράσουμε συγχαρητήρια στους συναδέλφους της 332 ΔΙΜΕΤ, οι οποίοι, έπειτα από αναίτια εξύβριση και απειλή βίας κατά του σκοπού, ενήργησαν άμεσα και με αποτελεσματικότητα, προχωρώντας σε σύλληψη του δράστη. Καθώς επίσης και στη διμοιρία 334, η οποία, μετά την ακινητοποίηση οχήματος με τέσσερις επιβαίνοντες που προέβησαν σε υβριστικές χειρονομίες, εντόπισε κατά τον έλεγχο μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών και ενήργησε συλλήψεις.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους συναδέλφους –αρχιφύλακες της ΥΜΕΤ– που πέτυχαν στις πρόσφατες εξετάσεις και προάχθηκαν στον βαθμό.

Τέλος, έγινε απονομή ηθικής αμοιβής στον Α350 και σε όλο το προσωπικό της 355 ΔΙΜΕΤ, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας στις 28/02/2025, εργάστηκαν πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου, επιδεικνύοντας προθυμία, ζήλο, ψυχραιμία και αυταπάρνηση.