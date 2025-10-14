Η έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι έβγαλε "λαυράκι"

Συνελήφθη στις 11 Οκτωβρίου 2025 το μεσημέρι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, ένας ημεδαπός άνδρας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε στην οικία του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών με τη συνδρομή των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 252 γραμμαρίων και

1 συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους 19 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.