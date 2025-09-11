Η έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι έβγαλε "λαυράκι"

Συνελήφθη, προχθες (09-09-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο νομότυπης έρευνας που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-3- πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

-14- μαχαίρια, από τα οποία τα -3- τύπου ματσέτα και το -1- τύπου μπαλτά, καθώς και -1- ανταλλακτική λάμα μαχαιριού,

-1- αναδιπλούμενος σουγιάς,

-1- σπαθί κατάνα,

-1- τρίκοπο σπειροειδές μαχαίρι,

-4- ρόπαλα, εκ των οποίων τα τρία πλαστικά και το τέταρτο ξύλινο με τυλιγμένο συρματόπλεγμα με καρφιά,

-4- αντιασφυξιογόνες μάσκες και -16- φίλτρα αυτών &

-2- φιαλίδια με συμπυκνωμένο εκχύλισμα πιπεριού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.