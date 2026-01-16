Η επιτροπή ΕΑΣΥΑ στο σχολείο για την ανήλικη παραβατικότητα

Με ιδιαίτερη τιμή και αίσθημα ευθύνης, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Κοινωνικών Θεσμών και Εξωστρέφειας ΕΑΣΥΑ, πραγματοποίησαν την πρώτη εκδήλωση της οργανωμένης καμπάνιας της για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στους ανηλίκους, με την παρουσία της στο Γυμνάσιο Διονύσου.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εξωστρέφειας της Ένωσης και είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση και την ενδυνάμωση της μαθητικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης ως βασικού πυλώνα για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και κάθε μορφής βίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον φαύλο κύκλο της βίας, τα αίτια και τις συνέπειές της, καθώς και πρακτικοί τρόποι αναγνώρισης, πρόληψης και προστασίας των ανηλίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της γνώσης, της έγκαιρης παρέμβασης, του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ σχολείου, οικογένειας και θεσμικών φορέων, ως βασικά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Κοινωνικών Θεσμών και Εξωστρέφειας της Ένωσης, Αστυνόμος Β’ Σοφία Βαγενά, ο Ψυχολόγος της Ελληνικής Αστυνομίας Αλέξανδρος Καλαβρής και ο Ποινικολόγος – Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παναγιώτης Παπαϊωάννου. Παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόσωπος και Υπεύθυνος Κοινωνικών Θεμάτων της Επιτροπής Κωνσταντίνος Πατσιαούρας, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Οργανωτικός Γραμματέας της Ένωσης Θεόδωρος Φούκας, καθώς και ο Ταμίας της Ένωσης Ιωάννης Κρόκος.

Η πρώτη αυτή επίσκεψη σε σχολική μονάδα σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς προγραμματισμένων δράσεων και επισκέψεων σε σχολεία, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση, πρόληψη και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καλλιέργεια κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βία και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Αν έστω κι ένα παιδί μιλήσει σπάζοντας τη σιωπή του, η επιτροπή έχει πετύχει την αποστολή της.

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αθηνών

Ο Πρόεδρος Πάκος Δημοσθένης

Ο Γενικός Γραμματέας Χύτας Κων/νος