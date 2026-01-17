Η επιστροφή της «Νύφης του Φρανκενστάιν» [TRAILER]

Το 2025 ήταν η χρονιά του «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro), όμως το 2026 φαίνεται να ανήκει ολοκληρωτικά, στο «The Bride».

Η δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Μάγκι Τζίλενχαλ (Maggie Gyllenhaal), η οποία επαναπροσδιορίζει το «Η νύφη του Φρανκενστάιν» με μια πανκ ροκ αισθητική, αποτελεί ήδη μία από τις πλέον αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Με ένα κορυφαίο καστ που περιλαμβάνει την Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) στον ρόλο της Νύφης και τον Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale) ως το τέρας του Φρανκενστάιν, οι προσδοκίες βρίσκονται στα ύψη.

Σύμφωνα με το IndieWire, το σενάριο -το οποίο υπογράφει η ίδια η Τζίλενχαλ- είναι εμπνευσμένο τόσο από το εμβληματικό γοτθικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ (1818) όσο και από την κλασική ταινία του 1935, «Η Νύφη του Φρανκενστάιν».