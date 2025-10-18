Η επανάσταση στην πυροπροστασία: Αυτόματος πυροσβεστήρας μινιατούρα – AMFE

Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο. Στατιστικά, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική η πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για πυρκαγιές κάθε δύο λεπτά. Ο ηλεκτρισμός, τα ηλεκτρικά συστήματα και οι ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν πιθανές αιτίες πρόκλησης φωτιάς.

Στην πράξη, μπορεί να υπάρχουν ακόμη περισσότερες πυρκαγιές που συχνά δεν αναφέρονται είτε από φόβο είτε για πιθανές συνέπειες σε αυξημένα ασφάλιστρα ή απλά επειδή η άμεση και ικανή παρέμβαση των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί απέτρεψε περισσότερες σοβαρές ζημιές, ιδίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Το αντίκτυπο των πυρκαγιών είναι συχνά καταστροφικό, όχι μόνο για τους πληγέντες αλλά και για τις εταιρείες που συνδέονται οικονομικά με ένα τέτοιο περιστατικό. Το κόστος αποκατάστασης βλαβών σε εξοπλισμό, οχήματα ή συσκευές είναι συνήθως το πρώτο που γίνεται αντιληπτό, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις και τις διακοπές των υπηρεσιών.

Λύση σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί ο Αυτόματος Πυροσβεστήρας – Μινιατούρα ( AMFE).

Τα ολοκληρωμένα συστήματα πυροπροστασίας καταπολεμούν τις εν ‘τι γενέσει φωτιές στην πηγή της προέλευσης τους. Τα Συστήματα AMFE δεν είναι μόνο πολύ μικρά, αλλά λειτουργούν αξιόπιστα και αυτόματα 24 ώρες το 24ωρο. Χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών π.χ. σε ηλεκτρικά ερμάρια και σε οποιονδήποτε άλλο μικρό ηλεκτρικό εξοπλισμό ο οποίος είναι συνήθως απρόσιτος για τους ανθρώπους.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Θερμοευαίσθητη Γυάλινη Αμπούλα της JOB χρησιμοποιείται στο AMFE. Όπως και στα συστήματα καταιονισμού, η διαδικασία κατάσβεσης ξεκινάει από το σπάσιμο της γυάλινης αμπούλας λόγω θερμότητας.

Λόγω του μεγέθους του, το AMFE μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στα επικίνδυνα σημεία. Χαρακτηρίζεται από μέγιστη αξιοπιστία χωρίς διακοπές και χωρίς να τροφοδοτείται με τάση. Αμπούλα, ελατήριο, βελόνα, φιαλίδιο κατάσβεσης – απλό.

Το AMFE είναι ανθεκτικό και ευπροσάρμοστο. Έχει δοκιμαστεί εκτενώς σε κραδασμούς και περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, καθώς και σε διάρκεια ζωής στην μηχανική καταπόνηση..

Η ΓΥΑΛΙΝΗ ΑΜΠΟΥΛΑ

Σε συνδυασμό με την επιλογή της κεφαλής ενεργοποίησης πρέπει να επιλέγεται και η σωστή αμπούλα καταιονισμού η οποία καθορίζει την θερμοκρασία ενεργοποίησης. Πρόκειται δηλαδή για τη θερμοκρασία στην οποία σκάει η αμπούλα απελευθερώνοντας το κατασβεστικό μέσο.

ΤΥΠΟΙ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ AMFE

Η σειρά AMFE περιλαμβάνει 6 διαφορετικά μεγέθη πυροσβεστικών φιαλιδίων σε τέσσερις δυνατές παραλλαγές. Οι κεφαλές ενεργοποίησης συναρμολογούνται από τον χρήστη πάνω στα φιαλίδια. Εκτός από τη βασική έκδοση των φιαλιδίων, μια άλλη παραλλαγή διαθέτει μόνιμη ένδειξη πίεσης με τη μορφή ενός εργοστασιακά εγκατεστημένου και ελεγμένου σε στεγανότητα μανομέτρου/πιεσοστάτη. Αυτό δείχνει οπτικά την εσωτερική πίεση του φιαλιδίου του κατασβεστικού υλικού.

