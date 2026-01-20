Η εντολή Μητσοτάκη προς τον Χρυσοχοΐδη με φόντο το αγροτικό και οι Κρίσεις των Αξιωματικών στην Αστυνομία

Μιας και δεν προέκυψε καμία πρόοδος στις σχέσεις κυβέρνησης και «σκληρών των μπλόκων», είναι προφανές ότι το ερώτημα που αιωρείται έχει να κάνει με τη στάση της Πολιτείας στην περίπτωση που οι αγρότες αποφασίσουν να κλείσουν εκ νέου τους δρόμους. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, χθες το πρωί υπήρξε επικοινωνία του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρώτος μετέφερε την απόφαση του προέδρου Μητσοτάκη προς τον δεύτερο σε σχέση με την αντίδραση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκείνο που πάση θυσία ζήτησε να διαφυλαχτεί από την Αστυνομία ο αρχηγός Κυριάκος ήταν να μην αποκλειστούν οι μεθοριακοί σταθμοί των Ευζώνων και του Προμαχώνα. Με απλά λόγια, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη το προφανές, που δεν είναι άλλο από το να μην κλείσουν οι πύλες εισόδου προς τη χώρα μας.

Οι κρίσεις του Σαββατοκύριακου

Κι όπως έχει αναφέρει ξανά η στήλη, μετά τη σημερινή μέρα κάθε μέρα είναι «ύποπτη» για τις τακτικές κρίσεις στην Αστυνομία. Στην περίπτωση που οι αγρότες δεν κλιμακώσουν, τότε κάτι μου λέει ότι το Παρασκευοσαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα ο υπουργός Χρυσοχοΐδης. Ο μόνος λόγος να μην το κάνει είναι να ζωηρέψουν εκ νέου τα μπλόκα. Στη περίπτωση αυτήν, οι κρίσεις θα πάνε λίγο (έως πολύ) παρακάτω.

Πηγή: parapolitika.gr