Η Ένωση Ροδόπης συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Γιώργο Ζιώγα - Τα ζητήματα που τέθηκαν

Πρωινές ώρες της Πέμπτης 05 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Προέδρου μας κ. Σταυρούλας ΤΖΑΤΖΑΝΑ, της Γ. Γραμματέως μας κ. Λαμπρινής ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ και του Α΄ Αντιπροέδρου μας κ. Ευστάθιου ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ με τον παραμένοντα στη θέση του Διευθυντού Δ.Α.Ροδόπης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΖΙΩΓΑ Γεώργιο, στο γραφείο του εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αρχικά, του υποβλήθηκαν τα θερμά συγχαρητήρια του Διοικητικού μας Συμβουλίου για την προαγωγή του στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού και την παραμονή του στη θέση του Διευθυντού της Δ.Α.Ροδόπης .

Στη συνέχεια ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που αφορούσε στην από πλευράς μας, σφαιρική ενημέρωση για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας .

Κυρίαρχα ζητήματα που τέθηκαν από πλευράς μας στον κ.Διευθυντή για την επίλυσή τους, ήταν :

Α) η επανατοποθέτηση της χημικής τουαλέτας που είχε τοποθετηθεί προ ετών (με μεγάλο αγώνα της Ένωσής μας και του τότε Αστυνομικού Διευθυντού της Δ.Α. Ροδόπης) στη σκοπιά της οικίας του Τούρκου Προξένου, για τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί καθήκοντα σκοπού, και απομακρύνθηκε από το σημείο προ έτους περίπου, με πρωτοβουλία του νυν Διευθυντή. Επίσης αιτηθήκαμε την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των συναδέλφων μας που εκτελούν καθήκοντα σκοπών στις σκοπιές φύλαξης του Τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής.

Β) η μεταφορά του γραφείου του Αξιωματικού Υπηρεσίας του Α.Τ.Κομοτηνής, από το ισόγειο του κτιρίου στον πρώτο όροφο και σε γραφείο δίπλα στα αστυνομικά κρατητήρια, για λόγους ασφαλείας τόσο του σκοπού κρατητηρίου αλλά και ενίσχυσης της ασφάλειας της κράτησης των κρατουμένων, σημειώνοντας ότι το αίτημά μας αυτό είχε υποβληθεί προ έτους στον ίδιο και παρότι τότε εκείνος βρήκε δικαιολογημένο το αίτημά μας και είχε υποσχεθεί ότι θα εξετάσει θετικά την ικανοποίησή του, τελικά μετά από ένα ολόκληρο έτος δεν υπήρξε καμία πρόοδος και καμία ενημέρωσή μας για τις αποφάσεις του.

Γ) το αίτημά μας να λάβουν οι υπηρετούντες σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Ροδόπης (και όχι σε μερικές από αυτές), το επίδομα παραμεθορίου ύψους 130 ευρώ που προβλέπεται στον προσφάτως ψηφισθέντα Ν. 5246/2025 (άρθρο 24 παρ. στ “ Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του πρώην νομού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους εκατόν τριάντα (130) ευρώ. Το επίδομα της παρούσας περίπτωσης χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου και στα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετούν στα εγγύτερα τμήματα και σταθμούς προς τα σύνορα της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε άδεια.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών, για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετάθεση, απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, από την περιοχή η οποία δικαιολογεί τη χορήγηση του επιδόματος της παρούσας, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου” ).

Δ) Η εκ μέρους της Διοίκησης φροντίδα για ορθολογική διαχείριση τόσο του υπάρχοντος Αστυνομικού προσωπικού όσο και των δεκαεννέα (19) συναδέλφων που επίκειται να μετατεθούν στη Δ.Α.Ροδόπης κατά τις τακτικές μεταθέσεις 2026, ώστε αυτοί να τοποθετηθούν και να υπηρετήσουν πραγματικά σε Αστυνομικές υπηρεσίες που όντως “ αιμορραγούν” και όχι σε προνομιούχες Υπηρεσίες.

Ο κ. Διευθυντής αφού άκουσε τις προτάσεις μας προς επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, αποδέχθηκε το δίκαιο των αιτημάτων μας όσον αφορά τη χορήγηση του προσφάτως ψηφισθέντος επιδόματος παραμεθορίου σε όλους τους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Δ.Α.Ροδόπης, και δεσμεύθηκε για την εξέταση των υπολοίπων τριών (3) αιτημάτων μας και τη σχετική με τις αποφάσεις του ενημέρωση της Διοίκησης της ΄Ενωσής μας,διαβεβαιώνοντας την εκ μέρους του διάθεση για εποικοδομητική συνεργασία.

Ο κ. Διευθυντής μας ενημέρωσε για την ολιγωρία και τις καθυστερήσεις αναφορικά με την έγκριση και αποδέσμευση αιτούμενων κονδυλίων για τις εργασίες αποκατάστασης φθορών και αναβάθμισης του κτιρίου,όπου στεγάζεται το Α.Τ.Αρριανών. Από πλευράς μας δεσμευτήκαμε να εκδηλώσουμε σχετικές παρεμβάσεις προς την Φυσική και Πολιτική ηγεσία μας ώστε να επισπευθεί η αποδέσμευση των απαιτούμενων κονδυλίων για την αναβάθμιση του κτιρίου του Α.Τ.Αρριανών , κάτι το οποίο,άλλωστε, αποτελεί πάγιο αίτημα της ΄Ενωσής μας.

Από πλευράς μας δηλώσαμε τη διάθεσή μας για μεταξύ μας καλή συνεργασία με γνώμονα πάντα την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας στην τοπική κοινωνία, ευχόμενοι παράλληλα να μην παρατηρηθεί η εκ μέρους της Διοίκησης εκδήλωση πράξεων ή παραλείψεων που επιφέρουν παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των μελών μας, καθώς ένα τέτοιο γεγονός αναπόφευκτα θα εγείρει την από μέρους μας σθεναρή αντίδραση προς υπεράσπιση των μελών μας και αποκατάσταση της δικαιοσύνης.

Ληγούσης της συνάντησης, απευθύναμε στον κ. Διευθυντή τις ειλικρινείς μας ευχές για υγεία και δύναμη στο έργο του, ευελπιστώντας να σταθεί όντως αρωγός και υποστηρικτής στον αγώνα μας για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλα ΔΟΜΒΡΙΔΟΥ Λαμπρινή

6975601800 6947006677