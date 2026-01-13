Η Ένωση Ν/Α χάρισε χαμόγελα στους μικρούς της φίλους με τη διανομή των Χριστουγεννιάτικων δώρων

Πραγματοποιήθηκε κι αυτή τη χρονιά η διανομή των Χριστουγεννιάτικων δώρων στα τέκνα των μελών μας.

Μετά την επιτυχία της παιδικής Χριστουγεννιάτικης Παράστασης με τίτλο: «ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» της παιδικής σκηνής της Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία πραγματοποιήθηκε δωρεάν από την Ένωσή μας, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2025 στο CHRISTMAS THEATER, τα δώρα έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο το μαγευτικό ταξίδι των εορτών, χαρίζοντας χαμόγελα στους μικρούς μας φίλους.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Ηλίας Βρέντας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» διαχειριστής της οποίας είναι ο εφοπλιστής κος Αθανάσιος Μαρτίνος, για την έμπρακτη και ουσιαστική συνεισφορά της στην Ένωσή μας. Επιπροσθέτως, ευχαριστούμε θερμά και τον Διευθυντή του Τμήματος Χορηγιών της εν λόγω εταιρείας κ. Γεώργιο Παγώνη, για την πολύτιμη βοήθεια και την διαχρονική στήριξή του στην Ένωσή μας.

Σε περίπτωση που κάποιος/α συνάδελφός μας δεν παρέλαβε το δώρο που του/της αναλογεί, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με την Ένωσή μας στο τηλέφωνο: 210-9620840, πρωινές ώρες, προκειμένου να τακτοποιηθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα.

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους, καλή και δημιουργική χρονιά!