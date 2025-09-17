Η Ένωση Ν/Α εξασφάλισε και δίνει δύο δωρεάν υποτροφίες της «Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ»

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ενημερώνει τα μέλη της πως, το Προεδρείο της Ένωσης, εξασφάλισε δύο (2) πλήρεις υποτροφίες της «Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ΑΛΦΑ», εντελώς δωρεάν για οποιαδήποτε από τις ενενήντα επτά (97) ειδικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μέχρι την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Η υποβολή των παραπάνω εγγράφων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία -πρωινές ώρες- στο γραφείο της Ένωσής μας (Βορείου Ηπείρου 50, Άνω Γλυφάδα, πρώτος όροφος), είτε μέσω email.

Οι Υποτροφίες θα δοθούν αξιοκρατικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εξετάσει όλα τα αιτήματα.

Ευχαριστούμε θερμά για τη χορήγηση των υποτροφιών, τον Πρόεδρο του «Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ» κ. Σοφοκλή ΞΥΝΗ και τον Διευθυντή Επικοινωνίας και Αθλητισμού της «Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ» κ. Αντώνη ΓΛΥΚΑ για την ευγενική χειρονομία τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους στα μέλη της Ένωσής μας.

Παρακαλούμε σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραδώσετε αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στο γραφείο της Ένωσής μας, να προηγείται απαραιτήτως τηλεφωνική επικοινωνία. Τέλος, στην περίπτωση της αποστολής των απαραίτητων εγγράφων με email, παρακαλούμε να υπάρχει απαραιτήτως και τηλεφωνική επικοινωνία με την Ένωσή μας, για επιβεβαίωση αποστολής από εσάς και λήψης από εμάς.