Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Η Ένωση Ν/Α διοργανώνει ειδικό σεμινάριο KRAV MAGA στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

19:59 | 26/09/2025

Τo Σάββατο 18/10/2025, κατά τις ώρες 10:00-13:00, η Ένωσή μας σε συνεργασία με την «Krav Maga Protection International» και την εταιρεία εκπαιδεύσεων ασφαλείας του Ισραήλ «Masada Security», διοργανώνει -για τα μέλη της- ειδικό τρίωρο (3ωρο) σεμινάριο εκπαίδευσης ειδικά προσαρμοσμένο για Σώματα Ασφαλείας.

Θεματολογία εκπαίδευσης:

  • Προστασία προσωπικής ζώνης.
  • Σημεία πίεσης.
  • Ρίψεις.
  • Απεγκλωβισμοί.
  • Αμυντικά χτυπήματα.
  • Ακινητοποιήσεις.
  • Αντιμετώπιση επιθέσεων από μαχαίρι.
  • Αντιμετώπιση απειλών από πυροβόλα όπλα χειρός.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο γυμναστήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κτίριο 10, Αστυνομίας).

Εισηγητής/εκπαιδευτής είναι ο κ. Γιώργος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «Advanced level instructor».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν προαιρετικά με στολή και εξάρτηση.

Από τον εισηγητή/εκπαιδευτή θα δοθούν: Βεβαίωση παρακολούθησης και πέντε (5) εκπαιδεύσεις δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής, έως την Τετάρτη 15/10/2025 στο τηλέφωνο (210-9620840 πρωινές ώρες) και το email ([email protected]) της Ένωσής μας.

