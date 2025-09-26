Η Ένωση Ν/Α διοργανώνει ειδικό σεμινάριο KRAV MAGA στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Τo Σάββατο 18/10/2025, κατά τις ώρες 10:00-13:00, η Ένωσή μας σε συνεργασία με την «Krav Maga Protection International» και την εταιρεία εκπαιδεύσεων ασφαλείας του Ισραήλ «Masada Security», διοργανώνει -για τα μέλη της- ειδικό τρίωρο (3ωρο) σεμινάριο εκπαίδευσης ειδικά προσαρμοσμένο για Σώματα Ασφαλείας.
Θεματολογία εκπαίδευσης:
- Προστασία προσωπικής ζώνης.
- Σημεία πίεσης.
- Ρίψεις.
- Απεγκλωβισμοί.
- Αμυντικά χτυπήματα.
- Ακινητοποιήσεις.
- Αντιμετώπιση επιθέσεων από μαχαίρι.
- Αντιμετώπιση απειλών από πυροβόλα όπλα χειρός.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο γυμναστήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κτίριο 10, Αστυνομίας).
Εισηγητής/εκπαιδευτής είναι ο κ. Γιώργος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «Advanced level instructor».
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν προαιρετικά με στολή και εξάρτηση.
Από τον εισηγητή/εκπαιδευτή θα δοθούν: Βεβαίωση παρακολούθησης και πέντε (5) εκπαιδεύσεις δωρεάν.
Δηλώσεις συμμετοχής, έως την Τετάρτη 15/10/2025 στο τηλέφωνο (210-9620840 πρωινές ώρες) και το email ([email protected]) της Ένωσής μας.