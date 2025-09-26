Η Ένωση Ν/Α διοργανώνει ειδικό σεμινάριο KRAV MAGA στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Τo Σάββατο 18/10/2025, κατά τις ώρες 10:00-13:00, η Ένωσή μας σε συνεργασία με την «Krav Maga Protection International» και την εταιρεία εκπαιδεύσεων ασφαλείας του Ισραήλ «Masada Security», διοργανώνει -για τα μέλη της- ειδικό τρίωρο (3ωρο) σεμινάριο εκπαίδευσης ειδικά προσαρμοσμένο για Σώματα Ασφαλείας.

Θεματολογία εκπαίδευσης:

Προστασία προσωπικής ζώνης.

Σημεία πίεσης.

Ρίψεις.

Απεγκλωβισμοί.

Αμυντικά χτυπήματα.

Ακινητοποιήσεις.

Αντιμετώπιση επιθέσεων από μαχαίρι.

Αντιμετώπιση απειλών από πυροβόλα όπλα χειρός.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο γυμναστήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κτίριο 10, Αστυνομίας).

Εισηγητής/εκπαιδευτής είναι ο κ. Γιώργος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «Advanced level instructor».

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν προαιρετικά με στολή και εξάρτηση.

Από τον εισηγητή/εκπαιδευτή θα δοθούν: Βεβαίωση παρακολούθησης και πέντε (5) εκπαιδεύσεις δωρεάν.

Δηλώσεις συμμετοχής, έως την Τετάρτη 15/10/2025 στο τηλέφωνο (210-9620840 πρωινές ώρες) και το email ([email protected]) της Ένωσής μας.