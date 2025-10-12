Η Ένωση Ν/Α Αττικής συγχαίρει τους συναδέλφους της για τις πρόσφατες επιτυχίες τους

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, καθώς και στις Υπηρεσίες που συνέδραμαν στις πρόσφατες, εξαιρετικά σημαντικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ευθύνης τους και οδήγησαν στην εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης πυροβολισμών και στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της κοινωνίας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, στις βραδινές ώρες της 30ής Σεπτεμβρίου 2025, στο Κίτσι Κορωπίου, οι συνάδελφοί μας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, εξιχνίασαν περιστατικό πυροβολισμών έξω από οικία, όπου δύο δράστες, ηλικίας 39 και 27 ετών, αφού προσέγγισαν με όχημα το σημείο έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κάλεσαν πέντε νεαρούς να εξέλθουν από την οικία, εκτόξευσαν πέτρες και τσιμεντόλιθο προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένο όχημα, ενώ στη συνέχεια ο 39χρονος πυροβόλησε αρχικά στον αέρα και κατόπιν προς το σημείο όπου βρισκόταν ο ιδιοκτήτης της οικίας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Μετά από άμεση και ενδελεχή έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες και με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) συνέλαβαν τον 39χρονο στην περιοχή του Κορωπίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, γεμιστήρας, 13 φυσίγγια, κάλυκας πυροβόλου όπλου, τέσσερα μαχαίρια, τσεκούρι και δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ στην οικία του 27χρονου βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και τρίφτης. Η υπόθεση αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη μεθοδικότητα και την ψυχραιμία των συναδέλφων μας στην αντιμετώπιση ιδιαίτερα επικίνδυνων περιστατικών.

Επιπλέον τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου 2025 το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας διερευνώντας πληροφορίες σχετικά με τη ύπαρξη -διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης σε οικία στα Καλύβια Αττικής, σε συνεργασία με το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, υλοποίησε επιχείρηση σε οικία στα Καλύβια, έπειτα από πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί και αξιοποιηθεί μεθοδικά από τους αστυνομικούς. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν 8 κιλά και 110 γραμμάρια ηρωίνης, 4 κινητά τηλέφωνα και όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνελήφθησαν τρεις νεαροί δράστες, ηλικίας 22, 19 και 20 ετών.

Η υπόθεση αυτή καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα των συναδέλφων μας στον αγώνα κατά της μάστιγας των ναρκωτικών, καθώς και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι ανωτέρω επιτυχίες δεν είναι απλώς επιχειρησιακά αποτελέσματα· αποτελούν απόδειξη του επαγγελματισμού, της αυταπάρνησης και του ζήλου με τον οποίο οι αστυνομικοί της Νοτιοανατολικής Αττικής υπηρετούν καθημερινά την αποστολή τους. Σε συνθήκες δύσκολες και επικίνδυνες, με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στο καθήκον, αποδεικνύουν ότι το λειτούργημά τους έχει πρωτίστως κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Οι συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ένωσή μας, εκφράζει την βαθιά της εκτίμηση και υπερηφάνεια για όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν -με απόλυτη επιτυχία- στις ανωτέρω επιχειρήσεις.

Θερμά συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), καθώς και τη Μονάδα Κ9 (αστυνομικός σκύλος) για τη συνδρομή τους. Όλοι τους επέδειξαν ζήλο, αυταπάρνηση, επαγγελματισμό, μεθοδικότητα, πίστη και αφοσίωση στο καθήκον, τιμώντας με το έργο τους την Ελληνική Αστυνομία, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Με τη δράση τους πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δίνοντας παράλληλα ένα καίριο χτύπημα κατά της εγκληματικότητας.