Η Ένωση Ν/Α Αττικής συγχαίρει τους Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, για την επιτυχημένη, στοχευμένη και ουσιαστική τους δράση, η οποία τις πρωινές ώρες της 18/12/2025 οδήγησε σε καίριο πλήγμα κατά της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Βούλας.

Η συγκεκριμένη επιτυχία, με την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών, αναδεικνύει έμπρακτα τον αποφασιστικό ρόλο που επιτελούν καθημερινά οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, ενός φαινομένου που στοχεύει ευθέως τη νεολαία, καταστρέφει ζωές από νεαρή ηλικία και υπονομεύει το μέλλον της κοινωνίας μας. Οι αστυνομικοί στέκονται καθημερινά απέναντι σε κυκλώματα που δεν διστάζουν να εκμεταλλευτούν νέους ανθρώπους, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες στις οικογένειες και στον κοινωνικό ιστό.

Οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας καθημερινά τη μάχη για την προστασία των πολιτών και κυρίως των νέων, με συνέπεια, επαγγελματισμό, ανθρωπιά και βαθιά συναίσθηση του λειτουργήματος που επιτελούν. Δεν εκτελούν απλώς ένα επάγγελμα· επιτελούν λειτούργημα, συχνά υπό ιδιαίτερα απαιτητικές και αντίξοες συνθήκες.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι παρούσα δίπλα στον πολίτη και ιδιαίτερα δίπλα στη νέα γενιά και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τέτοιες επιτυχίες, οι οποίες ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και αποτελούν ουσιαστική ασπίδα προστασίας για το αύριο της κοινωνίας μας.

Η μάχη απέναντι στη μάστιγα των ναρκωτικών και η ουσιαστική προστασία της κοινωνίας και της νεολαίας δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στην αυταπάρνηση και το φιλότιμο των αστυνομικών· απαιτούν έμπρακτη στήριξη από την Πολιτεία, με επαρκή στελέχωση, σύγχρονα μέσα και ουσιαστική ενίσχυση των Υπηρεσιών πρώτης γραμμής.

Ως Ένωση, στεκόμαστε διαχρονικά δίπλα στους συναδέλφους μας, τους συγχαίρουμε θερμά και τους ευχαριστούμε για το πολύτιμο έργο που προσφέρουν καθημερινά στην κοινωνία.