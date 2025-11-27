Η Ένωση Ν/Α Αττικής συγχαίρει τους Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την πρόσφατη επιτυχία τους

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής συγχαίρει θερμά τους Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής για την πρόσφατη σύλληψη αλλοδαπού εναντίον του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης και γενικότερα, για το διαρκές και πολύτιμο έργο που προσφέρουν στην κοινωνία μας.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. έχει συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Με καθημερινή και ακούραστη προσπάθεια, οι Αστυνομικοί της βρίσκονται πάντα εκεί όπου χρειάζονται, αποτελώντας στήριγμα για κάθε άνθρωπο που κινδυνεύει ή βρίσκεται σε ανάγκη.

Το εύρος της δράσης της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είναι πραγματικά τεράστιο. Από ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις μέχρι τον εντοπισμό διακινητών, παιδεραστών, καθώς και δραπέτες ή ακόμη και τρομοκράτες, οι γυναίκες και οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ. βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Την ίδια στιγμή, είναι παρόντες στις γειτονιές, γύρω από πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές και σχολεία, με στόχο να διατηρούν ένα περιβάλλον ασφαλές για όλους.

Είναι εκεί όταν κάποιος χρειάζεται απεγκλωβισμό από φλεγόμενο κτίριο, είναι εκεί για να ανοίξουν δρόμο ώστε ένας τραυματίας να φτάσει πιο γρήγορα στο νοσοκομείο, είναι εκεί για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες και πολλές φορές, να σώσουν ζωές. Και όλα αυτά, με αυταπάρνηση και βαθιά συναίσθηση του λειτουργήματός τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καθημερινής προσφοράς, οι Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής προχώρησαν σε μια ακόμη σημαντική σύλληψη, το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή της Βούλας. Ειδικότερα, στην εν λόγω περιοχή εντόπισαν ύποπτο όχημα και το κάλεσαν σε έλεγχο. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος αλλοδαπός οδηγός διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συλληφθείς φέρεται να απέκτησε παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή του Βελιγραδίου, με το ποσό να υπερβαίνει τα δέκα επτά (17) εκατομμύρια δηνάρια Σερβίας. Μετά τη σύλληψή του, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Για ακόμη μία φορά, υπενθυμίζουμε ότι οι Έλληνες Αστυνομικοί δεν εκτελούν απλώς ένα επάγγελμα. Επιτελούν λειτούργημα. Δίνουν καθημερινά μάχη για την ασφάλεια των πολιτών, για την κοινωνική ευταξία και για την προστασία της ζωής, παρά τις δυσκολίες, τα κενά και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς, συνεχίζουν να υπηρετούν την κοινωνία μας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, συγχαίρει για ακόμη μία φορά θερμά τους Αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για την άμεση και αποτελεσματική δράση τους και τους ευχαριστεί για το πολύτιμο έργο που επιτελούν καθημερινά.