Η Ένωση Ν/Α Αττικής συγχαίρει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας για την άμεση και αποτελεσματική εξιχνίαση σοβαρής υπόθεσης επίθεσης με πέτρες σε αστικό λεωφορείο που σημειώθηκε το βράδυ της 2ας Σεπτεμβρίου 2025 στο Κορωπί.

Χάρη στην επιμονή, την επαγγελματική κατάρτιση και τη μεθοδικότητα των αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν οι έξι δράστες της υπόθεσης – τέσσερις ανήλικοι και δύο ενήλικοι – ενώ διαπιστώθηκε ότι προχώρησαν και σε νέες επιθέσεις εναντίον διερχόμενου οχήματος και περιπολικού της Άμεσης Δράσης.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των συναδέλφων μας, οι οποίοι με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης εργάζονται καθημερινά για την προστασία των πολιτών και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στην τοπική κοινωνία.

Ως Ένωση, συγχαίρουμε θερμά τους συναδέλφους του Τμήματος Κρωπίας για το έργο τους και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και δύναμη στο καθήκον τους.