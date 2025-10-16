Η Ένωση Ν/Α Αττικής συγχαίρει τις Υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ν/Α Αττικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, καθώς και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης, Ελληνικού–Αργυρούπολης και Αλίμου, για την επιτυχή εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας ανηλίκων που διέπραττε κατ’ επανάληψη ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων.

Η μεθοδική έρευνα, η άριστη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των συναδέλφων οδήγησαν στην εξιχνίαση εννέα (9) περιπτώσεων ληστειών και στη σύλληψη των δραστών, θέτοντας τέλος σε μια σειρά εγκληματικών ενεργειών που είχαν προκαλέσει ανασφάλεια στους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η συγκεκριμένη επιτυχία αποδεικνύει για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό, την επιμονή και την αφοσίωση των αστυνομικών της Νοτιοανατολικής Αττικής, που εργάζονται αδιάκοπα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, συχνά κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Η Ένωσή μας στέκεται στο πλευρό των συναδέλφων, αναγνωρίζοντας και τιμώντας το έργο τους, και καλεί την Πολιτεία να συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα, εξοπλισμό και θεσμική θωράκιση ώστε να μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα το καθήκον τους.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση!

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη ένα δείγμα του υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών της Νοτιοανατολικής Αττικής.