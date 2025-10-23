Η Ένωση Ν/Α Αττικής ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία ειδικό σεμινάριο Krav Maga ενισχύοντας την εκπαίδευση και την ετοιμότητα των συναδέλφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το ειδικό τρίωρο (3ωρο) σεμινάριο εκπαίδευσης που διοργάνωσε η Ένωσή μας, σε συνεργασία με την «Krav Maga Protection International» και την εταιρεία εκπαιδεύσεων ασφαλείας του Ισραήλ «Masada Security», ειδικά προσαρμοσμένο για τα Σώματα Ασφαλείας.

Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στο γυμναστήριο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κτίριο 10, Αστυνομίας), υπό την καθοδήγηση του κ. Γιώργου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, «Advanced Level Instructor». Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν υψηλού επιπέδου πρακτική κατάρτιση σε κρίσιμες τεχνικές, όπως:

Προστασία προσωπικής ζώνης

Σημεία πίεσης

Ρίψεις και απεγκλωβισμούς

Αμυντικά χτυπήματα και ακινητοποιήσεις

Αντιμετώπιση επιθέσεων με μαχαίρι

Αντιμετώπιση απειλών από πυροβόλα όπλα χειρός

Η συνεχής εκπαίδευση και η γνώση των αρχών της αυτοάμυνας αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία για κάθε αστυνομικό. Η σωστή προετοιμασία, η ψυχραιμία και η αποτελεσματική αντίδραση σε κρίσιμες στιγμές δεν προστατεύουν μόνο τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου του αστυνομικού, αλλά και τη ζωή και ασφάλεια των πολιτών. Μέσα από τέτοιες δράσεις ενισχύεται η επιχειρησιακή ικανότητα, η αυτοπεποίθηση και το αίσθημα ασφάλειας στο πεδίο.

Το σεμινάριο ξεχώρισε για το εξαιρετικό του επίπεδο, τη συμμετοχή και τον επαγγελματισμό των εκπαιδευομένων, ενώ η αλληλεπίδρασή τους με τον εισηγητή και τους εκπαιδευτές, προσέφερε πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εφόδια άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινή υπηρεσία.

Στο τέλος της εκπαίδευσης, απονεμήθηκαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, καθώς και πέντε (5) δωρεάν εκπαιδευτικές συνεδρίες από τον εισηγητή, ως επιβράβευση για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μελών μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιώργο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, την «Krav Maga Protection International» και τη «Masada Security» για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή τους στη μεταφορά πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στα μέλη μας.

Η Ένωσή μας συνεχίζει να επενδύει στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν την ασφάλεια, την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.