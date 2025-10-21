Η Ένωση Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας στον εορτασμό της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου

Ανακοίνωση της Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Θέμα: Η Ένωσή μας στον εορτασμό της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου.

Η Ένωσή μας, δια του Προεδρείου της, παρευρέθηκε σήμερα 20-10-2025, στη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη καθώς και στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Βέροια, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου.

Η Ένωσή μας τιμά το έργο και την προσφορά των συναδέλφων που καθημερινά επιτελούν με αφοσίωση και ευσυνειδησία το καθήκον τους, υπηρετώντας τον πολίτη και την κοινωνία.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος