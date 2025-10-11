Η Ένωση Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου Αναλήψεως

Ανακοίνωση της Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Μέλη του Προεδρείου της Ένωσής μας πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου, όπου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τη Διοικητή Α/Υ κ. Παπαπέτρου Βασιλική καθώς και άλλα μέλη μας και να συζητήσουν θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Υπηρεσίας, τις ανάγκες του προσωπικού και την ενίσχυση του έργου τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, η Ένωσή μας προχώρησε στη δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού που εξασφάλισε μέσω χορηγιών, προς ενίσχυση της Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν ένα (1) πλήρες σετ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή με προδιαγραφές εγκατάστασης POL και τρεις (3) σύγχρονες και εργονομικές τροχήλατες καρέκλες.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Ένωσής μας να στηρίζει έμπρακτα τις αστυνομικές Υπηρεσίες της περιφέρειάς μας, συμβάλλοντας στην αναβάθμισή τους και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος