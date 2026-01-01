Η Ένωση Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας στην αναβίωση του παραδοσιακού βάθρου ρύθμισης της κυκλοφορίας

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας:

Η Ένωσή μας ευχαριστεί θερμά τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο κύριο Τζήμα Γεώργιο, καθώς και τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο κυρία Παπαγεωργοπούλου Παρασκευή, για την πρόσκληση στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, στον χώρο της Πλατείας Λευκού Πύργου, με αφορμή την υποδοχή του νέου έτους και την αναβίωση του παραδοσιακού βάθρου ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε, κατόπιν πρόσκλησης, από τον Β’ Αντιπρόεδρο Πολίτη Ιωάννη, τον Οργανωτικό Γραμματέα Μπαξεβάνο Χρήστο, καθώς και τον εκλεγμένο Αντιπρόσωπο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΞΙΑ Τσιφτσή Ανδρέα.

Η εκδήλωση είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα και ανέδειξε τη διαχρονική παρουσία και τον καθοριστικό ρόλο της Τροχαίας στη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης. Μέσα από την αναβίωση του παραδοσιακού βάθρου ρύθμισης της κυκλοφορίας, τιμήθηκε έμπρακτα η καθημερινή προσφορά των στελεχών που υπηρετούν στους δρόμους, ακόμη και κατά τις ημέρες των εορτών.

Η Ένωσή μας συγχαίρει τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για τη συνολική στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών και τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τον άρτιο σχεδιασμό και την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης και εύχεται σε όλες και όλους καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη και ασφαλείς μετακινήσεις.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος