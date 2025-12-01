PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Νοτίου Αιγαίου συμμετείχε στο 35 ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

19:59 | 01/12/2025

Το διήμερο 28 - 29 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα το 35ο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο συνέδριο συμμετείχε η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οπού δια των εκπροσώπων - αντιπροσώπων της ανέπτυξε τα ειδικότερα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της και παρουσίασε προβλήματα συνυφασμένα με την νησιωτικότητα, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Θέματα όπως η νομική προστασία των στελεχών, η ορθολογική στελέχωση των Υπηρεσιών, οι άδειες του προσωπικού, οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων- διανυκτέρευσης, η μεταφορά ψυχικά ασθενών για ακούσια νοσηλεία συμπεριλήφθηκαν στο Ψήφισμα της Ομοσπονδίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, έπειτα από διαρκείς συνδικαλιστικούς αγώνες, το 2024-2025 επιτεύχθηκε η αναγνώριση του αστυνομικού επαγγέλματος ως επικινδύνου και η θέσπιση σχετικού επιδόματος, η τροποποίηση του μισθολογίου των ενστόλων, η θεσμοθέτηση - επαναφορά του επιδόματος Διοίκησης για τους Διοικητές, κ.α..

Επειδή, τίποτα δεν είναι αυτονόητο και τα δικαιώματα δεν χαρίζονται, ο αγώνας μας συνεχίζεται.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
