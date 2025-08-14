Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής εύχεται σε όλους τους συναδέλφους Χρόνια Πολλά

Η Κοίμηση της Θεοτόκου είναι Θεομητορική εορτή τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο και των λοιπών χριστιανικών ομολογιών.

Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της Κοίμησης της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς.

Μαζί με την Ορθοδοξία, εορτάζει και ο Ελληνισμός. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης, αλλά την πιο ιερά φορτισμένη του έτους. Η Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι Μητέρα όλων αποτελώντας διαχρονικά πηγή ελπίδας, δύναμης και παρηγοριάς στις δυσκολίες της ζωής.

Αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, τιμούμε τη μέρα αυτή ως ζωντανή παράδοση που ενώνει τις γενιές μας διαχρονικά, μέσα σε κλίμα κατάνυξης, αγάπης και αλληλεγγύης.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους υγεία, οικογενειακή ευτυχία και δύναμη. Η Παναγία να προστατεύει τις οικογένειές μας και να ευλογεί το ιερό λειτούργημα που καλούμαστε να επιτελέσουμε καθημερινά.

Ιδιαίτερα, τις θερμές μας ευχές σε όλες και όλους που γιορτάζουν αύριο – να έχουν υγεία, χαρά και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευλογία.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!