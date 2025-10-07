Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής ευχαριστεί τη Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ για την πολύτιμη στήριξή της

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τη «Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ΑΛΦΑ» για τη χορήγηση πλήρων υποτροφιών στα μέλη της Ένωσής μας, προσφέροντας τη δυνατότητα δωρεάν φοίτησης σε οποιαδήποτε από τις ενενήντα επτά (97) ειδικότητες της Σχολής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη γενναιόδωρη προσφορά του Προέδρου του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, κ. Σοφοκλή ΞΥΝΗ, καθώς και στην πολύτιμη συμβολή του Διευθυντή Επικοινωνίας και Αθλητισμού της «Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ», κ. Αντώνη ΓΛΥΚΑ, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη συνεχή στήριξή τους.

Η πολύτιμη αυτή πρωτοβουλία αναδεικνύει το ήθος, τον επαγγελματισμό και το γνήσιο ενδιαφέρον τους για την ενίσχυση του έργου των Σωμάτων Ασφαλείας και των μελών μας.

Η «Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΦΑ», με την υψηλού επιπέδου κατάρτιση, την επαγγελματική της προσέγγιση και το εξειδικευμένο περιεχόμενο σπουδών, προσφέρει ουσιαστικά εφόδια για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συναδέλφων μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επαγγελματική τους πορεία, εντός και εκτός του Σώματος.

Πράξεις όπως αυτή, επιβεβαιώνουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Ευχαριστούμε θερμά τη «Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) ΑΛΦΑ» για την πολύτιμη συνεισφορά τους και ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας στο μέλλον, επ’ ωφελεία των μελών μας.