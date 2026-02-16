Η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, τίμησε τη μνήμη των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος Αστυνομικών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, τίμησε το Α’ Ψυχοσάββατο, τη μνήμη των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος Αστυνομικών, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς και της θυσίας τους.

Με τη δέουσα θρησκευτική ευλάβεια και με τιμές που αναλογούν στους ήρωες, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Δεν λησμονούμε ότι οι συνάδελφοί μας θυσιάστηκαν για την προστασία των πολιτών, και την πατρίδα. Αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αυταπάρνησης και θάρρους, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να τιμούμε τους ήρωές μας και να υποστηρίζουμε τις οικογένειές τους.

Η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων Αστυνομικών, τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση:

- Ως Εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ,

- Ως Εκπρόσωπος του Προέδρου του Κόμματος ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, κ. Νίκου ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, η Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, κα. Ράνια ΘΡΑΣΚΙΑ,

- Ως Εκπρόσωπος του Κόμματος ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ’’ και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ο κ. Συμεών ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ,

- O Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Βουλευτής Επικρατείας Νέας Δημοκρατίας, κ. Νικόλαος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,

- Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνος ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ,

- Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κα. Άννα ΕΥΘΥΜΙΟΥ,

- Ο Συντονιστής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Ευστράτιος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κ. Διαμαντής ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ,

- Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης, κ. Μιχάλης ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρος ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,

- Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Θεσσαλονίκης, κ. Θεοφάνης ΠΑΠΑΣ,

- Ως Εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, κας Αθηνάς ΑΗΔΟΝΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης, κ. Κωνσταντίνος ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ,

- Ο Δήμαρχος Ευόσμου-Κορδελιού και Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Λευτέρης ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ,

- Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ.κ. Βαρνάβας,

- Ως Εκπρόσωπος του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, κου Σταύρου ΚΑΛΑΦΑΤΗ, ο συνεργάτης του γραφείου του, κ. Αθανάσιος ΒΡΙΤΚΑΣ,

- Ως Εκπρόσωπος της Ευρωβουλευτού και Προέδρου της ‘’ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ’’, κας. Αφροδίτης ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, κ. Στυλιανός ΘΑΝΑΣΑΡΑΣ,

- Ως Εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος, κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,

- Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής, κ. Κυριάκος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

- Ως Εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, κ. Λάζαρος ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ,

- Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας Νεάπολης-Συκεών, κ. Μηνάς ΣΤΙΝΤΣΙΟΥΔΗΣ,

- Η Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Όλια ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΟΖΗ,

- Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος, κ. Γεώργιος ΤΖΗΜΑΣ,

- Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διευθύντρια Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος, κα. Φανή ΓΙΟΥΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κ. Κωνσταντίνος ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ,

- Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κα. Παρασκευή ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,

- Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κα. Αικατερίνη ΤΣΙΡΕΛΗ,

- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κ. Γεώργιος ΓΚΑΜΠΡΑΣ,

- Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος, κ. Παναγιώτης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,

- Ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Χρυσοβαλάντης ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

- Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, Αστυνομική Διευθύντρια, κα Λαμπρινή ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

- Ο Υποδιευθυντής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Γεώργιος ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ,

- Ο Εκπρόσωπος για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος ΦΕΤΚΟΣ,

- Ο Οργανωτικός Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας - Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Χρήστος ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού - Παράρτημα Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλειος ΜΠΕΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, κ. Ιωάννης ΒΑΓΓΕΛΗΣ,

- Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Βασίλης ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ,

- Η Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας Μακεδονίας Θράκης, κα. Θεοδοσία ΔΡΑΤΖΙΔΟΥ,

- Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Αντώνιος ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ,

- Ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ)- Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης, κ. Διαμαντής ΚΑΝΕΛΛΗΣ,

- Ο Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ,

- Η Πρόεδρος του Σωματείου RED-Y, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, κα. Αφροδίτη ΝΕΣΤΟΡΑ,

- Οι οικογένειες και συγγενείς των εκλιπόντων συναδέλφων αστυνομικών.

Ομιλίες εκφωνήθηκαν από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κ. Θεόδωρο Τσαϊρίδη, από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ, ο οποίος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση, από τον Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο, κ. Γεώργιο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης, κατά την ομιλία του, αναφέρθηκε στα πρόσφατα σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία επαναφέρουν στη μνήμη τη δολοφονία του Γεώργιου Λυγγερίδη. Τόνισε ότι το έγκλημα εξελίσσεται και δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε στάσιμοι, με φοβικά σύνδρομα και ταμπού απέναντι στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Υπογράμμισε, πως η Πολιτεία οφείλει να θωρακίσει άμεσα και ουσιαστικά τους αστυνομικούς με σύγχρονα μέσα και θεσμική ενίσχυση, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια το καθήκον τους και να προστατεύουν αποτελεσματικά την κοινωνία.

Τέλος, έκλεισε την ομιλία του με τις φράσεις:

-Ας παραδειγματιστούμε από τα λάθη του παρελθόντος.

-Ας διδαχθούμε από την θυσία των ηρώων συναδέλφων μας, τους οποίους τιμούμε σήμερα.

-Και ας συμβάλουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι ώστε ο όρος «Σύγχρονη αστυνομία να γίνει από θεωρία – πράξη».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία των οικογενειών και οικείων των Ηρώων συναδέλφων.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης καθώς και μια μικρή δεξίωση.

Θεσσαλονίκη, 15 Φεβρουαρίου 2026



Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

6936800701 6948753589