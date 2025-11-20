Η Ένωση Αστυνομικών Θεσπρωτίας ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην προώθηση του νέου αστυνομικού μεγάρου

Μετά και την ανακοίνωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση του κτιρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε και δημόσια όσους συνέβαλαν, με όραμα, πίστη και επιμονή ώστε να είμαστε σήμερα ένα βήμα πριν τη δημοπράτηση.

Χρωστάμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα από όλα στα μέλη των τελευταίων τριών διοικητικών συμβουλίων της Ένωσής μας. Επίσης, στον υποστράτηγο εν αποστρατεία Ηλία Ντόντη που υποστήριξε εξ αρχής με θέρμη το εγχείρημα, στον πρώην διευθυντή της Διεύθυνσης Ιωάννη Παππά καθώς και στον επίτιμο Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Ευχαριστούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους Ηγουμενίτσας που ψήφισαν υπέρ της παραχώρησης του κτιρίου, τον βουλευτή Ιωαννίνων Γεώργιο Αμυρά για την καθοριστική συμβολή του ως υπουργός Περιβάλλοντος και ασφαλώς τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που διασφάλισε τη χρηματοδότηση του έργου.

Περισσότερο απ’ όλους, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον βουλευτή Θεσπρωτίας της Ν.Δ. Βασίλειο Γιόγιακα που από την πρώτη στιγμή πίστεψε στο εγχείρημα, άκουσε τις προτάσεις μας και ήταν «από πάνω» σε κάθε βήμα μιας σύνθετης διοικητικής διαδικασίας, σε πείσμα των διαφωνιών, των ενστάσεων και των εμποδίων που παρουσιάστηκαν μέχρι να φτάσουμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση του έργου.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πορεία του έργου, η ολοκλήρωση του οποίου είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

NAKOΣ Βασίλειος ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ Ηλίας