Η Ένωση Αστυνομικών Ρεθύμνου καταδικάζει τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας και ανομίας που σημειώθηκαν στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

Η διαμαρτυρία είναι δημοκρατικά κατοχυρωμένο δικαίωμα.

Η εισβολή σε πίστες αεροδρομίων, οι συγκρούσεις, οι βανδαλισμοί και οι τραυματισμοί αστυνομικών δεν είναι διαμαρτυρία – είναι ακραία επικίνδυνες πράξεις, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και κρίσιμες υποδομές του Κράτους.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις σοβαρές ευθύνες της Διοίκησης, της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας, για την έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής να καλούνται για ακόμη μία φορά να διαχειριστούν κρίσιμες καταστάσεις χωρίς τα απαραίτητα μέσα και την αναγκαία υποστήριξη.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας, οι οποίοι, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, λειτούργησαν με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, προσπαθώντας με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές τους, να προστατεύσουν και να εξασφαλίσουν τη Δημόσια Ασφάλεια και Κοινωνική Ειρήνη.

Η αγανάκτηση της κοινωνίας έχει αιτίες και υπεύθυνους. Δεν μπορεί όμως να εκτονώνεται πάνω σε εργαζόμενους αστυνομικούς, που δεν χαράζουν πολιτικές, ούτε διαχειρίζονται προβλήματα δεκαετιών. Όσοι εμφανίζονται ως «αγανακτισμένοι» και λειτουργούν – συμπεριφέρονται κατά αυτόν, τον τουλάχιστον απαράδεκτο τρόπο, δεν αμφισβητούν το πρόβλημα∙ το συντηρούν, μέσα από σχέσεις, εξαρτήσεις και πρακτικές που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Τη «νύφη» για την ανικανότητα διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος, δε θα την πληρώσουν οι απλοί αστυνομικοί!

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνου καλεί την Πολιτεία να δράσει άμεσα και αποφασιστικά, χωρίς τη χρήση πρακτικών εργαλειοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί, καθώς το πρόβλημα χρήζει πολιτικής επίλυσης μέσω θαρραλέων αποφάσεων, προς αποφυγή λαθών του παρελθόντος και εξυγίανσης του οικονομικού σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ!

Δηλώνουμε παρόν σε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν οι Ενώσεις Αστυνομικών, των άμεσα εμπλεκόμενων Νομών, στα επεισόδια του αίσχους, ως προς την υπεράσπιση των συμφερόντων και της αξιοπρέπειας των μελών τους.

Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές και φαινόμενα !

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΥΠΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ