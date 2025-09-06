Η Ένωση Αστυνομικών Πιερίας έδωσε δυναμικό παρών στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας έδωσε δυναμικό παρών στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Μαζί με συναδέλφους από όλη τη χώρα, διεκδικήσαμε για ακόμη μια φορά αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ενίσχυση του προσωπικού, σύγχρονα μέσα προστασίας και δίκαιες αποδοχές.

Η φωνή των αστυνομικών ακούστηκε δυνατά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της κοινωνίας περνάει μέσα από τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που συμμετείχαν και στάθηκαν στο πλευρό της Ένωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ενότητα και τη μαχητικότητα του κλάδου μας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για το μέλλον που αξίζουμε!