Η Ένωση Αστυνομικών Πιερίας έδωσε δυναμικό παρών στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη

22:14 | 06/09/2025

✊ Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας έδωσε δυναμικό παρών στην ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

👮‍♂️ Μαζί με συναδέλφους από όλη τη χώρα, διεκδικήσαμε για ακόμη μια φορά αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ενίσχυση του προσωπικού, σύγχρονα μέσα προστασίας και δίκαιες αποδοχές.

📢 Η φωνή των αστυνομικών ακούστηκε δυνατά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ασφάλεια της κοινωνίας περνάει μέσα από τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ.

🙏 Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας που συμμετείχαν και στάθηκαν στο πλευρό της Ένωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την ενότητα και τη μαχητικότητα του κλάδου μας.

➡️ Συνεχίζουμε τον αγώνα, με συνέπεια και αποφασιστικότητα, για το μέλλον που αξίζουμε!

