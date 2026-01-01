Η Ένωση Αστυνομικών Λευκάδας παραμονή Πρωτοχρονιάς δίπλα στους συναδέλφους της

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας βρέθηκε δίπλα στους άνδρες και τις γυναίκες συναδέλφους της, οι οποίοι αυτές τις μέρες βρίσκονται στο καθήκον.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς ο πρόεδρος της Ένωσης, Ευστάθιος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ επισκέφθηκε με μέλη του ΔΣ τις Υπηρεσίες, τόσο της Έδρας όσο και της Περιφέρειας, προσφέροντας βασιλόπιτες και ανταλλάσσοντας ευχές με συναδέλφους μας, διοικητές Υπηρεσιών καθώς και με το πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Ιονίων Νήσων Α/Υ’ κ Επαμεινώνδα Κατωπόδη.

Ενώ με την έλευση του νέου έτους ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου, Θωμάς ΚΑΚΙΩΝΗΣ, βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο της Διεύθυνσης όπου μαζί με συνάδελφους της νυχτερινής βάρδιας και με παρόντα τον Οργανωτικό Γραμματέα της Ένωσης Αξιωματικών Ιονίων Νήσων, Α/Β’ Παναγιώτη ΣΑΝΤΑ, έκοψε τη βασιλόπιτα και αντάλλαξε ευχές για μία δημιουργική νέα χρονιά, με υγεία, ελπίδα και ασφάλεια.

Δεν μεμψιμοιρούμε που για πολλοστή φορά, ημέρες εορτών θα τις περάσουμε στο καθήκον. Εκτιμούμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην Υπηρεσία μας ενώ κάποιοι συνάδελφοί μας δυστυχώς φέτος δεν είναι μαζί μας..… Όπως γνωρίζουμε και ότι πολλοί συνάνθρωποί μας αυτές τις ώρες βρίσκονται σε ανάγκη, είτε σε κάποιο κρεβάτι νοσοκομείου, είτε απλά βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς.

Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν με περισσότερη κατανόηση και αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο…!

Ευχαριστούμε θερμά τα αρτοποιεία «Ο φούρνος του Σάκη» και «ARGIROS BAKERY» για τις προσφορές τους στις Πρωτοχρονιάτικες πίτες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο